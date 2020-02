2TDK bo pozval Markomark Nival k spremembi podizvajalca

Ljubljana – Družba 2TDK bo po odločitvi Državne revizijske komisije (Dkom) pozvala Markomark Nival k zamenjavi podizvajalca, je napovedal generalni direktor 2TDK Dušan Zorko. Ta opozarja, da je Dkom z odločitvijo v primeru Glinščice spremenil dosedanjo prakso. Zato se postavlja vprašanje, kako naj naročniki ravnajo v prihodnjih razpisih, denimo 2TDK v javnem naročilu za glavna dela drugega tira.



Potem ko bo 2TDK pozvala Markomark Nival k zamenjavi podizvajalca so dve možnosti; po prvi bo Markomark Nival ponudbo dopolnil, 2TDK jo bo ocenil kot dopustno in ga izbral za graditelja mostov čez dolino Glinščice. Če Markomark Nival ponudbe ne bo dopolnil ali jo bo dopolnil in bo 2TDK ocenil, da je nedopustna, bo 2TDK zaključil razpis brez izbire ponudnika. Nato bi objavil nov razpis. Na vse odločitve naročnika pa je še vedno mogoča pritožba na Dkom.



2TDK je pri tem v časovni stiski. Z gradnjo bi morali začeti v sredini tega leta, da bi končali do decembra prihodnje leto. To je namreč rok za črpanje evropskih sredstev. 2TDK za gradnjo mostov lahko iz Evrope dobi 85 odstotkov upravičenih stroškov, ki jih črpa mesečno glede na opravljena dela.