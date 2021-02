2TDK zavarovala stomilijonsko posojilo

Celoten članek lahko preberete po ogledu videa .

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.



Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Projektna družba za gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom 2TDK je zavarovala lani sklenjeno dolgoročno posojilo pred tveganjem spremembe obrestne mere.



Poenostavljeno povedano je 2TDK kupil skupek finančnih instrumentov s katerimi je določil vsa prihodnja plačila, do končnega poplačila posojila.



2TDK je konec maja lani z NLB sklenil posojilno pogodbo in najel 112,5 milijona evrov posojila, ki ga bo morala družba vrniti do leta 2046. Posojilo ima dodatke, da je skrajni rok plačila 20 let po zapadlosti prvega obroka, če pride do zamika projekta. Posojilo ima jamstvo države, natančnih pogojev najema pa 2TDK ob sklenitvi pogodbe ni razkril. Kot je zdaj razvidno, je imelo posojilo variabilno obrestno mero.



Posojila z variabilno obrestno mero imajo nekoliko nižjo zdajšnjo obrestno mero, kot pa če bi se obrestna mera določila fiksno. Toda variabilni del obrestne mere (predvidoma je Euribor) lahko seveda v tako dolgem obdobju vračila močno zaniha, posledično pa lahko to vpliva tudi na stabilnost poslovanja podjetja.



Zaščita pred tečajnimi in obrestnimi tveganji je dokaj običajen instrument pri najemu dolgoročnih posojil. Spomnimo, da se je tudi Slovenija med leti 2012 in 2014 večkrat zadolžila z izdajo dolarskih obveznic, ker je bilo zadolževanje v ZDA takrat bistveno cenejše kot v Evropi (V Evropi se zaradi izjemno visokih obrestnih mer niti ni mogla zadolževati). Slovenija je takrat hkrati z zadolžitvijo zakupila finančni paket s katerim se je zaščitila pred tečajnimi nihanji. Zakup instrumentov je celo znižal skupni strošek zadolžitve (obrestno mero).



Učinek zaščite, ki jo je zakupil 2TDK, bo nekoliko višja obrestna mera od zdajšnje, ki pa bo ostala nespremenjena vse do dokončnega poplačila. Podrobnosti učinka 2TDK ne razkriva. Pravi le, da je bila v konkurenčnem postopku kot najugodnejši ponudnik izbrana UniCredit Banka Slovenija.