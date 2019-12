3,2 milijarde evrov za razvoj baterij

Evropske protimonopolne oblasti so odobrile orjaško meddržavno subvencijo za razvoj avtomobilskih baterij. Gre za skupaj 3,2 milijarde evrov, kolikor jih bodo Nemčija, Francija, Italija, Poljska, Belgija, Švedska in Finska namenile konzorciju 17 družb, ki razvijajo tehniko avtomobilskih baterij. Ta državna podpora naj bi po drugi strani pritegnila še 5 milijard evrov zasebnih naložb.



Cilj vsega tega je, da bi Evropa zmanjšala zaostanek na tem najbolj strateškem področju povezanem z električnimi avtomobili. Baterije namreč trenutno predstavljajo 40 odstotkov vrednosti električnega avtomobila, izdelujejo pa jih predvsem na Kitajskem, Japonskem in v Južni Koreji.



Čeprav je Evropska unija glede subvencij običajno bolj ostra, pa ni tako, kadar gre za podporo nadnacionalnih projektov. T.i. evropsko zavezništvo za baterije, ki so ga prvič napovedali leta 2017, opisujejo podobno, kot je bil nekoč nastanek evropskega letalskega konzorcija Airbus, v njem pa sodelujejo različna podjetja kot avtomobilski proizvajalec BMW ali pa kemična giganta BASF in Solvay, oziroma proizvajalec baterij Varta.



Projekt naj bi bil v celoti udejanjen do leta 2031, zajema pa različna področja, ki so povezana z akumulatorji: prvi se osredotoča na surovine in napredne materiale za baterije, drugi na pripravo inovativnih celic in modulov, tretji na različne sisteme v smislu upravljanja in nadzora baterij in četrti na njihovo ponovno uporabo in reciklažo.