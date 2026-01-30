40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

Leta 2026 bo IEDC zaznamovala 40 let delovanja in nadaljevala svoje poslanstvo z edinstvene lokacije ob Blejskem jezeru, v enem najbolj navdihujočih okolij v Evropi. Pogosto imenovana »šola z razgledom« in »šola z vizijo« IEDC združuje akademsko odličnost, ustvarjalnost, etiko in odgovornost ter vzgaja voditelje, ki vodijo z znanjem in vestjo.

Mednarodno prepoznana po inovativnosti in dejanskem vplivu

Zavezanost IEDC – Poslovne šole Bled kakovosti in inovacijam se odraža tudi v mednarodnih priznanjih. Na lestvici WURI 2025 (World's Universities with Real Impact) se je IEDC uvrstila na 34. mesto med 400 najbolj inovativnimi univerzami na svetu ter med najboljših 30 globalno na področjih vizionarskega vodenja, podjetniškega duha in financiranja trajnostnega razvoja. Prof. Danica Purg, ustanoviteljica in dekanja IEDC – Poslovne šole Bled, je bila sprejeta v Thinkers50 Hall of Fame, med vodilne mislece, katerih ideje so preoblikovale menedžersko izobraževanje. Njeno pionirsko delo na področjih etike, trajnosti in umetnosti v vodenju je IEDC uveljavilo kot zgled inovativnosti in integritete po vsem svetu.

Executive MBA: transformativna izobraževalna izkušnja

Zakaj se odločiti za MBA? Ker prinaša konkretne in merljive rezultate. IEDC Executive MBA (EMBA), prvi mednarodno akreditiran MBA program v Srednji in Vzhodni Evropi, ohranja prestižni akreditaciji AMBA in IQA ter je v celoti priznan kot bolonjski magistrski študij. Udeleženci iz regije in širše vstopajo v raznoliko in bogato učno okolje, v katerem se strategija, inovacije, finance, vodenje in marketing povezujejo v praktičen, izkustven učni proces. Profesorji z vodilnih svetovnih institucij, med njimi IMD Lausanne, INSEAD, IESE, Univerza v Cambridgeu, Harvard in MIT Sloan, prinašajo globalno znanje neposredno na Bled. Že leta 2012 je AMBA uvrstila IEDC Executive MBA med štiri najbolj inovativne programe MBA na svetu, predvsem zaradi edinstvene vključitve umetnosti v razvoj voditeljstva, značilnosti, ki IEDC še danes jasno razlikuje.

Glas diplomantov: karierni učinki, ki govorijo sami zase

Anketa med diplomanti IEDC iz leta 2025 potrjuje močan vpliv programa na profesionalni razvoj:

77 % diplomantov je med študijem ali po njegovem zaključku napredovalo

86 % jih je doseglo povišanje plače

82 % jih je poročalo o pomembnem kariernem preboju



Med najbolj cenjenimi učinki so novo znanje, močne poslovne mreže in večja osebna samozavest.

»Nisem postal le boljši menedžer, postal sem boljši človek.« IEDC MBA diplomant, Severna Makedonija

Future 500: ambiciozna evropska pobuda za rast 500 podjetij

Na temeljih svoje tradicije ustvarjanja vpliva IEDC danes razvija nove pobude. Forum Future 500, predstavljen v sodelovanju z Atlantic Council in SEEUS na Blejskem strateškem forumu 2025, podpira 500 perspektivnih scaleup podjetij iz Srednje in Vzhodne Evrope ter jim pomaga prerasti v globalne igralce.

40 let vizije in vrednot

Ob približevanju 40-letnici je IEDC dokaz, da lahko poslovna šola oblikuje ne le voditelje, temveč tudi družbo. Prof. dr. Mislav Ante Omazić, predsednik upravnega odbora IEDC, to povzema z besedami:

»Prava moč IEDC – Poslovne šole Bled je v sposobnosti vodenja skozi spremembe. Naš Executive MBA in pobude, kot je Future 500, jasno kažejo, da ne izobražujemo zgolj voditeljev, temveč soustvarjamo svet, ki ga bodo vodili.«

Od čudovite šole ob Blejskem jezeru do mreže več kot 6.000 diplomantov v 75 državah IEDC – Poslovna šola Bled ostaja zavezana navdihovanju voditeljev, ki združujejo znanje z namenom in vizijo z vrednotami.

