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    Novice

    59 od 100 zaposlenih bo do leta 2030 potrebovalo usposabljanje

    Pridobljena izobrazba ne predstavlja več znanja za celotno kariero, zato ga je treba na poklicnem področju neprestano nadgrajevati.
    V izobraževalne namene orodja UI uporablja 91 odstotkov slovenskih študentov in polnoletnih dijakov, od katerih jih 92 odstotkov navaja, da jim to prihrani čas pri učenju. FOTO: Luvs
    Galerija
    V izobraževalne namene orodja UI uporablja 91 odstotkov slovenskih študentov in polnoletnih dijakov, od katerih jih 92 odstotkov navaja, da jim to prihrani čas pri učenju. FOTO: Luvs
    Tinkara Kališnik
    6. 9. 2026 | 05:00
    9:18
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    Tehnološki razvoj, digitalizacija in predvsem umetna inteligenca (UI) so pojmi, ki se vse pogosteje omenjajo v povezavi s prihodnostjo poklicev. Zaradi hitrega napredka v svetu je vse težje napovedovati, kateri poklici bodo v prihodnosti najbolj zaželeni in kateri bodo šele nastali.

    »Novi poklici se bodo zelo verjetno razlikovali od tega, kar se bomo naučili med procesom izobraževanja,« opozarjajo tudi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ).

    Pridobljena izobrazba tako ne predstavlja več znanja za celotno kariero, zato ga je treba na poklicnem področju neprestano nadgrajevati. 

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    Ekipa štirih s pomočjo umetne inteligence nadomesti delo tridesetih

    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je leta 2025 objavilo analizo in napoved potreb na trgu dela do leta 2039. Največ delovnih mest v tem obdobju na leto med drugim napoveduje za strokovnjake za vzgojo in izobraževanje, gradbince, strojne mehanike, voznike, zdravstvene strokovnjake in pomočnike v gospodinjstvu, so za Delo povedali na Zavodu za zaposlovanje.

    Trenutni trg ni bistveno drugačen

    Za obdobje od januarja do julija leta 2026 so na Zavodu za zaposlovanje zabeležili največ povpraševanja za podobne vrste poklicev, kot jih izpostavlja tudi dolgoročna napoved, med drugim po čistilcih in gospodinjskih pomočnikih, voznikih težkih tovornjakov, vzgojiteljih, učiteljih, strokovnjakih za zdravstveno nego ter poklicih za zdravstveno in socialno oskrbo na domu.

    »Največje razkorake oziroma primanjkljaje na trgu dela danes beležimo predvsem na področjih zdravstva, in sicer pri poklicih, kot sta zdravstvenik ali bolničar, izobraževanja, kamor sodijo učitelji in visokošolski učitelji, osebnih storitvah, med katere prištevamo denimo varnostnike in pri tehničnih poklicih, kot sta recimo varilec ali CNC operater,« so še dodali na Zavodu za zaposlovanje. 

    V prihodnosti ne bo odločilno samo to, koliko nekdo zna, ampak predvsem, kako hitro se zna učiti in se prilagajati novim okoliščinam. FOTO: Leon Vidic
    V prihodnosti ne bo odločilno samo to, koliko nekdo zna, ampak predvsem, kako hitro se zna učiti in se prilagajati novim okoliščinam. FOTO: Leon Vidic

    »Srečujemo se z vprašanjem, kakšne kadre bomo potrebovali za nadaljnji razvoj, in čeprav veliko govorimo o avtomatizaciji, robotizaciji in novih tehnologijah, iz naše prakse zelo jasno izhaja, da bo proizvodnja tudi v prihodnje potrebovala ljudi, le njihova vloga in znanja se bodo spreminjala,« je razložila Anisa Faganelj, vodja kadrovske službe v podjetju Leone. 

    »Sodobne proizvodne linije so vedno bolj avtomatizirane, vendar jih mora nekdo upravljati, nastavljati, nadzorovati, prepoznavati odstopanja in se ustrezno odzivati nanje. Ne govorimo več zgolj o preprostih proizvodnih delih, temveč o delovnih mestih, pri katerih tehnična znanja predstavljajo veliko prednost,« pravi Faganeljeva. 

    »Iz perspektive proizvodnega podjetja je pomembno poudariti, da prihodnost gospodarstva ne bo temeljila samo na visoko izobraženih strokovnjakih. Potrebovali bomo tudi zelo dobre tehnične kadre na ravni srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja – ljudi, ki bodo znali sodobno tehnologijo dejansko uporabljati v proizvodnem procesu,« je še dodala. 

    Najhitreje rastejo tehnološki poklici

    Med poklicnimi skupinami, za katere slovenska analiza do leta 2039 napoveduje največ delovnih mest, sicer ni posebej izpostavljenih poklicev, ki bi bili neposredno povezani z UI. Drugačna pa je slika, ki kaže primerjavi poklicev glede na hitrost njihove rasti. Po poročilu The Future Of Jobs Report 2025, ki ga je objavila organizacija Svetovnega gospodarskega foruma, so odstotkovno najhitreje rastoči prav poklici, povezani s tehnologijo. 

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    Da bo umetna inteligenca služabnik, ne gospodar

    Mednje sodijo strokovnjaki za množične podatke (big data), inženirji finančne tehnologije (fintech), strokovnjaki za umetno inteligenco ter razvijalci programske opreme in aplikacij. Med najhitreje rastočimi poklici se pojavljajo tudi profili s področja zelenega in energetskega prehoda, vključno s strokovnjaki za avtonomna in električna vozila, inženirji okoljevarstva in inženirji za obnovljive vire energije.

    Širjenje digitalnega dostopa bo znatno vplivalo na napredke v tehnologiji, zlasti na umetno inteligenco in obdelavo podatkov.

    Hkrati pa so v poročilu zapisali, da je največje povpraševanje pričakovati za poklice v kmetijstvu, gradbeništvu in prodaji. Iskana bodo tudi delovna mesta strokovnjakov za zdravstveno nego, socialno delo in svetovanje, prav tako bodo med bolj zaželenimi tudi oskrbovalci in učitelji, je še razvidno iz poročila. 

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    Strah pred UI je velik in legitimen, saj bo 80 odstotkov pisarn ostalo praznih

    UI pa dela ne spreminja več le v teoriji in napovedih. Raziskava Centra za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki so jo opravili na reprezentativnem vzorcu 1435 prebivalcev Slovenije, je pokazala, da generativno UI uporablja 80 odstotkov uporabnikov interneta, potem ko je bil ta delež lani še na 51 odstotkih.

    Prav tako so rezultati pokazali, da v delovnem okolju UI uporablja 41 odstotkov delovno aktivnih uporabnikov, 80 odstotkov sodelujočih pa je povedalo, da jim to pri delu prihrani čas. Skupni obseg dela, povezanega z uporabo UI, se je povečal pri 17 odstotkih in zmanjšal pri 15 odstotkih sodelujočih, navaja STA.

    V izobraževalne namene orodja UI uporablja 91 odstotkov študentov in polnoletnih dijakov, od katerih jih 92 odstotkov navaja, da jim to prihrani čas pri učenju.

    Znanje za poklicno prihodnost

    Čeprav analize predvidevajo, da se bo število delovnih mest po svetu do leta 2030 povečalo, bo eden večjih izzivov zagotoviti znanje in nove spretnosti zaposlenih, ki jih bo trg od njih zahteval. Vse pomembnejše bo zato sprotno izobraževanje in nadgrajevanje znanja. 

    Po ocenah Svetovnega gospodarskega foruma, lahko delavci v povprečju pričakujejo, da se bo do leta 2030, 39 odstotkov njihovih obstoječih spretnosti preoblikovalo ali zastarelo. Dodatno usposabljanje in nadgrajevanje znanja bosta torej vse pomembnejša. Če bi svetovno delovno silo predstavljalo 100 ljudi, bi jih 59 do leta 2030 potrebovalo usposabljanje.

    Analize kažejo, da bodo poklici v zdravstvu tudi v prihodnosti med najbolj zaželenimi. FOTO: Leon Vidic
    Analize kažejo, da bodo poklici v zdravstvu tudi v prihodnosti med najbolj zaželenimi. FOTO: Leon Vidic

    Takšen premik opažajo tudi na DOBA Fakulteti Maribor, kjer je 70 odstotkov od 2257 študentov zaposlenih. Direktorica DOBA Fakultete Jasna Dominko Baloh je za Delo povedala, da se v študij vračajo zato, da bi svoj obstoječi kompetenčni profil nadgradili ali pa ga usmerili na novo področje.

    »Danes prekvalifikacija namreč vse manj pomeni popolno zamenjavo poklica, vse bolj pa povezovanje obstoječih izkušenj z novimi znanji – digitalnimi, menedžerskimi, psihološkimi ali podatkovnimi.«

    Poudarila je, da njihov cilj ni, da študente naučijo uporabe enega UI orodja, temveč, da izvajajo širšo UI pismenost, pod katero sodijo tudi sposobnost smiselne uporabe UI, kritične presoje rezultatov, preverjanja njihove zanesljivosti ter razumevanje etičnih in strokovnih posledic njene uporabe.

    Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete Maribor. FOTO: Doba Fakulteta Maribor
    Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete Maribor. FOTO: Doba Fakulteta Maribor

    »Naše raziskave kažejo, da umetno inteligenco občasno uporablja 67 odstotkov naših študentov, med visokošolskimi učitelji pa jo v poučevanje vključuje že 81 odstotkov,« je dodala Dominko Balohova. »V prihodnosti ne bo odločilno samo to, koliko nekdo zna, ampak predvsem, kako hitro se zna učiti in se prilagajati novim okoliščinam.« 

    Direktorica DOBE je povedala še, da bo v prihodnosti vse pomembnejše kritično razmišljanje, reševanje problemov ter sposobnost organizacije dela in vodenja.

    Podobno se na večjo prisotnost UI v izobraževanju odzivajo tudi na Katedri za management in organizacijo Ekonomske fakultete v Ljubljani. Maša Košak, redna članica katedre, pravi, da študente spodbujajo in od njih tudi pričakujejo, da UI uporabljajo tam, kjer ta njihovo delo olajša ali izboljša.

    »Ključno je, da znajo tako oni, kot mi, output kritično interpretirati, zato stremimo k temu, da rezultate preverijo še z drugimi viri in presodijo, ali so smiselni. Vedno več preverjamo njihovo razumevanje tudi ustno.« 

    Letos so študenti namesto klasičnih predstavitev končnega projekta pripravljali tudi videe in pri tem številni uporabljali orodja UI. Košakova pravi, da so si študenti najbolj zapomnili prav videe, v katerih so nastopali ljudje: »To je dobra lekcija: Umetna inteligenca je najmočnejši kot podpora človeku; pri presoji in ustvarjalnosti pa je, vsaj za zdaj, težko njegov nadomestek.«

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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