5G bo omogočil dodatne funkcionalnosti za še učinkovitejše poslovanje

Razvita informacijsko-komunikacijska infrastruktura je pogoj za uspešen razvoj gospodarstva ter digitalizacijo posameznih panog in podjetij. Pri tem je pri mobilnih komunikacijah značilna hitra rast količin prometa mobilnega omrežja, hkrati pa so prometne kapacitete obstoječih mobilnih omrežij omejene. Z namenom, da bo svojim uporabnikom kot vodilni slovenski ponudnik najsodobnejših IKT-storitev tudi v prihodnje omogočal vrhunsko uporabniško izkušnjo, hkrati pa zagotovil nadaljnji tehnološki razvoj celotne družbe, je Telekom Slovenije v obstoječem frekvenčnem spektru, ki ga uporablja tudi za omrežje LTE/4G, vzpostavil prvo nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G). 5G prinaša še večjo fleksibilnost, še boljšo odzivnost, še večje kapacitete in vrhunsko uporabniško izkušnjo, zelo podobno optičnim omrežjem.Razvoj, ki bo temeljil na 5G tehnologiji, bo temeljil na treh ključnih stebrih: na množičnem internetu stvari, na t.i. »kampus« (navideznih namenskih omrežjih) za podjetja in na javni varnosti. Pri kampus omrežjih bodo znotraj ene fizične infrastrukture omogočena virtualna namenska omrežja za letališča, pristanišča, transportne poti, proizvodnjo, skladišča, okolje, kmetijstvo, energetiko itd.Na področju industrije se dogaja vedno večja avtomatizacija, 5G tehnologija bo v industrijo 4.0 prinesla nove primere uporabe. »5G bo omogočil fleksibilnost, da bo možno na ekonomičen način zelo hitro prestrukturirati proizvodnjo bodisi na nov proizvod iste vrste ali čisto drugačen proizvod. V praktično vseh gospodarskih vejah, pa tudi v javni upravi, bo 5G omogočil dodatne funkcionalnosti za drugačno, še učinkovitejše delovanje,« je v pogovoru za Delo dejal mag. Matjaž Beričič, član uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo.Poleg tega 5G v primerjavi z obstoječimi mobilnimi omrežji uporabnikom prinaša tudi veliko večje hitrosti prenosa podatkov v obeh smereh in veliko krajši odzivni čas z izjemno nizko zakasnitvijo (latenco) nekaj milisekund. Z nadgradnjo 4G v 5G vstopamo v gigabitno desetletje. In ker se vsaka prihodnost prične s prvim korakom, je Telekom Slovenije v tem koraku opravil evolucijsko nadgradnjo obstoječe mobilne tehnologije, ki temelji na uveljavljenih in varnih standardih, ki jih poznamo in nadgrajujemo že nekaj desetletij.Več tudi na