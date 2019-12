5G v Srbiji leto prej kot v Sloveniji

5G zahteva do štirikrat več baznih postaj

Zdi se, da bo omrežje 5G prej vzpostavljeno v Srbiji kot v Sloveniji. Vzrok za to je, da ima Slovenija že zdaj solidno infrastrukturo, Srbija pa želi nadomestiti zamujeno. Foto Reuters



V Srbiji več denarja za telefonijo kot v Sloveniji

Mehiški mobilni velikan America Movil, ki je večinski lastnik A1 Telekom Austria Group, se pripravlja na naložbo v hitro mobilno omrežje 5G tako v Sloveniji kot v Srbiji, je povedal Dejan Turk, direktor slovenske družbe A1 in srbske VIP mobile. Sodelavcem je sinoči sporočil, da bo družba tudi v Srbiji prihodnje leto nastopala pod blagovno znamko A1, kar bo prineslo Srbiji vse, kar ima A1 v Sloveniji in drugih državah. Najbrž prej kot Sloveniji tudi omrežje 5G.Vzrok, da utegne Srbija dobiti omrežje 5G prej kot Slovenija, je po Turkovih besedah v strategiji srbske premierke Ane Brnabić za večjo digitalizacijo države. Razpis za 5G je napovedala že za prihodnje leto, Slovenija pa za leto 2021. V Srbiji bo torej omrežje 5G najbrž leto dni hitrejše.»Prvo omrežje 5G bi lahko začeli v Sloveniji vzpostavljati konec leta 2021 ali v začetku leta 2022. Delali bomo tako kot pri omrežju 4G, od mesta do mesta. Celotno pokritost z omrežjem 5G bi dosegli v nekaj letih,« je povedal sogovorec, ki velikosti naložbe še ne more natančneje oceniti, saj je odvisna tudi od razpisnih pogojev za uporabo frekvenc in od gostote baznihpostaj.»Gradnja 5G zahteva bistveno večjo gostoto baznih postaj. Teh imamo v naši državi okoli 1500, za 5G pa je potrebnih trikrat ali štirikrat toliko, kar pomeni, da bo treba graditi ne samo novo omrežno infrastrukturo, ampak tudi nove stolpe,« je pojasnil. Upa, da bodo mobilni operaterji pri gradnji infrastrukture v Sloveniji med seboj sodelovali, ne le zaradi stroškov, ampak tudi zaradi ekologije. Slovenija ima že zdaj zelo dobro pokritost z mobilnim signalom, ne le v mestih, tudi v vsaki vasi je dovolj hiter internet in povsod dostop do televizijskega signala, v Srbiji pa je drugače, pravi prvi mož A1.Srbija ima po besedah sogovorca le pet odstotkov optične infrastrukture hitrega interneta v primerjavi s Slovenijo. Življenje na vasi je s stališča možnosti uporabe prenosa podatkov veliko slabše kot v mestih. Omrežje 5G bi izredno pripomoglo k hitrejšemu prenosu podatkov, kar bi Srbiji omogočilo tudi digitalizacijo nasploh. K hitrejši vzpostavitvi omrežja 5G bo prispevalo tudi to, da je za Srbijo večji ekonomski interes. V Srbiji, kjer je zdaj okoli 3000 baznih postaj, jih bo za 5G med 9000 in 12.000.Družba A1, ki je do zdaj nastopala v Srbiji z blagovno znamko VIP mobile, po novem pa bo tudi tam A1, je letos po Turkovih besedah uspešna v obeh državah. »Po poročilu slovenske agencije za telekomunikacije smo letos najhitreje rastoči fiksni operater v Sloveniji. Stabilizirali smo prihodke in dobiček. Vračajo se uporabniki, ki so prejšnja leta zaradi nižje cene šli drugam, in predvidevamo, da se bo ta trend nadaljeval, saj so ugotovili, da za nižjo ceno drugje manj dobijo. V Srbiji je letos izjemno uspešno leto. Imeli bomo dvoštevilčno rast v uporabnikih, v prometu in v dobičku,« je povedal Dejan Turk.