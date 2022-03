Novi generalni direktor Gen energije bo Košorok

V nadaljevanju preberite:

Nobenega presenečenja, kot smo izvedeli, je nadzorni svet Gen energije, ki ga vodi generalna direktorica direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo Ksenija Flegar, za vodenje skupine izbral Blaža Košoroka. Ta je imel podporo SDS, kjer zanikajo, da jih to imenovanje razdvaja. Občina Krško in tudi jedrski strokovnjaki pa so zaskrbljeni.

»Ni res, te informacije, ki jih berem, so izmišljene,« o neenotnosti v SDS pri izbiri generalnega direktorja Gen energije pravi Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, ki ga nekateri uvrščajo v krog nasprotnikov imenovanja Košoroka. Vizjak tudi pravi, da o direktorju ne odloča mestni svet Krškega, temveč kompetenten organ, ki tudi prevzema odgovornost za svoje odločitve, to je nadzorni svet Gen energije. Še med predstavitvijo kandidatov nam je zaupal, da verjame, da bo nadzorni svet odločil odgovorno.