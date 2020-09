8000 letal za dostavo cepiva

Dostava cepiva proti covidu-19 po svetu bo največji transportni izziv v zgodovini, menijo predstavniki letalske industrije. Po ocenah Mednarodnega združenja za zračni promet (IATA) bi za dostavo cepiva, ko bo to na trgu, potrebovali 8000 letal boeing 747 – če bi vsakemu od 7,8 milijarde zemljanov morali pripeljati eno dozo cepiva.Za ta zahtevni logistični zalogaj je IATA pripravila spletno platformo One Source, ki bo usklajevala potrebe po pošiljkah občutljivega tovora cepiv z zmogljivostmi infrastrukture in ponudniki letalskih prevozov.Platforma, ki temelji na konceptu api, bo samostojno zbirala in preverjala operativne informacije ...