A1 kupil kabelskega operaterja na Notranjskem

Ljubljana – Telekomunikacijska družba A1 se je dogovorila za prevzem Studia Proteus, ponudnika kabelske televizije telekomunikacijskih storitev na Notranjskem. A1 nakupuje manjše operaterje. Po Mariboru in Vrhniki so okrepili prisotnost še v Postojni in okolici.Preberite tudi: V telekomunikacijah je še nekaj malih prostih strelcevA1 se je dogovoril za prevzem Studia Proteus, posel pa mora odobriti še agencija za varstvo konkurence.Zanimiv prevzemStudio Proteus je majhna, a zelo donosna družba, je razvidno iz javno dostopnih podatkov. Je ponudnik kabelske televizije, internetnih storitev, fiksne in mobilne telefonije iz Postojne. ...