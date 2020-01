Adriatic Slovenica in Generali združena

Preberite tudi: Država bi morala davčno stimulirati zasebni kapital za bolj dolgoročne naložbe

»Danes sta se z vpisom v sodni register tudi uradno združili zavarovalnici Adriatic Slovenica in Generali zavarovalnica. Združena zavarovalnica, ki ima sedež v Ljubljani, zdaj na trgu posluje pod imenom Generali zavarovalnica,« so sporočili iz Generali zavarovalnice. Kot smo poročali v začetku decembra, je združitev dovolila AZN. Združeno zavarovalnico od danes začasno vodi dvočlanska uprava s predsednico upravein članom upravena čelu. Po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) se bosta upravi pridružila še dva člana.Združena zavarovalnica ima več kot 660.000 zavarovancev in več ko milijon sklenjenih zavarovalnih polic.»Kot največja mednarodna zavarovalnica v Sloveniji združujemo več kot 660.000 zavarovancev z več kot milijonom sklenjenih zavarovalnih polic. V letu 2018 sta Generali zavarovalnica in Adriatic Slovenica skupaj dosegli 407,2 milijona evrov bruto zbrane premije,« so še sporočili.Vse pogodbe ostajajo veljavne, za zavarovance se ne spremeni nič.