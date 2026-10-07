Advance Capital kupuje razvijalca umetne inteligence

Advance Capital Partners se je z lastniki mariborskega tehnološkega podjetja Solviks dogovoril za nakup 70-odstotnega lastniškega deleža podjetja. Solviks bo z lastniškim vstopom specialnega investicijskega sklada Advance Capital Partners SIS dobil dodaten zagon za razvoj rešitev z umetno inteligenco ter širšo uporabo teh rešitev pri načrtovanju in razvoju programske opreme. Transakcijo morajo potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence. Po zaključku posla bo Solviks postal del Skupine Aeon Digital Group, v okviru katere Advance Capital Partners razvija svoja IT-podjetja.

»V Solviksu vidimo velik potencial. Njegova ekipa zna posodobiti zahtevne informacijske sisteme in umetno inteligenco vključiti v poslovne procese, kar je med drugim dokazala s projekti za Big Bang in A2U. Verjamemo, da lahko Solviks postane pomemben razvojni partner tudi za druga podjetja v našem portfelju ter prispeva k razvoju Skupine Aeon Digital Group,« je ob sklenitvi dogovora povedal predsednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak. Dodal je, da povpraševanje po takšnem znanju raste tudi zunaj Slovenije, Solviks pa je že dokazal, da zna delati za naročnike na tujih trgih: »Zato ga nameravamo podpreti tudi pri krepitvi prisotnosti v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Hrvaškem in v drugih državah Srednje in Vzhodne Evrope.«

Solviks je bil doslej v lasti Boruta Jakovca in Ane Križman. »V zadnjih letih smo zgradili ekipo, ki zna razviti kompleksne poslovne aplikacije in jih povezati z obstoječimi sistemi naročnikov. Z vstopom Advance Capital Partners v Solviks pa želimo ta razvoj še pospešiti. Umetno inteligenco že vključujemo v svoje rešitve, v prihodnje pa jo bomo pri načrtovanju in razvoju programske opreme uporabljali še širše ter naročnikom pomagali, da jo vključijo v svoje vsakodnevne delovne procese. Pomemben del naših načrtov je nadaljnji razvoj platforme K8-Cube, ki jo želimo razširiti z novimi moduli in funkcijami umetne inteligence,« je povedal Borut Jakovac, ki bo tudi po zaključku transakcije ostal solastnik in direktor Solviksa.

Dopolnitev skupine

»Solviks bo odlično dopolnil in nadgradil skupino Aeon Digital Group. Z njim pridobivamo močno razvojno ekipo in znanje, s katerima bomo lahko naročnikom ponudili še širši nabor rešitev. Solviksove izkušnje pri modernizaciji informacijskih sistemov, razvoju rešitev na podlagi mikroservisne arhitekture, avtomatizaciji poslovnih procesov in uporabi umetne inteligence bomo lahko povezali z znanjem in rešitvami Margisa in Mikrocopa. Tako bomo lahko skupaj razvijali zahtevnejše rešitve za obstoječe in nove naročnike, Solviks pa bo imel v skupini ključno vlogo pri razvoju in uvajanju rešitev z umetno inteligenco,« je povedal direktor Aeon Digital Group Andrej Fajfar. Kot je še dodal, bo z vključitvijo Solviksa Skupina Aeon Digital Group postala ena izmed največjih IT-skupin v državi z več kot 20 milijoni evrov letnih prihodkov in okoli 200 zaposlenimi.