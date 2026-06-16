Advance Capital Partners prevzema športno-zabaviščni park Woop!

Advance Capital Partners je z lastniki največjega slovenskega športno-zabaviščnega parka Woop! sklenil dogovor o nakupu večinskega, 70-odstotnega deleža podjetja.

Woop! je v manj kot desetletju zrasel v eno izmed najuspešnejših slovenskih zgodb na področju doživljajske zabave, z vstopom specialnega investicijskega sklada Advance Capital Partners SIS v lastništvo pa bo podjetje, kot so sporočili iz Advance Capitala, dobilo še dodaten pospešek pri načrtovani evropski širitvi. Advance Capital je trenutno najaktivnejše podjetje pri prevzemih, med drugim jih zanimajo tudi podjetja, ki delujejo v Srednji Evropi.

Zaključek transakcije je predviden za jesenske mesece, saj morajo posel potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence. »Woop! je v zelo kratkem času zgradil eno najprepoznavnejših blagovnih znamk zabaviščnih parkov v Sloveniji in Avstriji ter že naredil tudi prvi korak k mednarodni širitvi. Veseli nas, da bomo skupaj z ustanovitelji in obstoječo vodstveno ekipo nadaljevali zgodbo, ki je še daleč od svojega polnega potenciala. V prvi fazi bomo nadaljevali začrtano organsko rast in širitev mreže parkov po Evropi, v naslednjem koraku pa bomo s franšiznim modelom odprli dodatne priložnosti za nadaljnjo mednarodno rast skupine,« je napovedal predsednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak.

FOTO: Andraž Blaznik

V iskanje desetih dodatnih lokacij

»Ko smo leta 2017 odprli prvi trampolinski park, si nismo predstavljali, da bomo devet let kasneje upravljali pet parkov in razmišljali o širitvi po Evropi. V tem času smo se veliko naučili, dozoreli kot ekipa in dokazali, da lahko razvijemo uspešen koncept. Zdaj je pred nami naslednji korak. S podporo Advance Capital Partners bomo lahko namreč še hitreje uresničili svoje ambiciozne načrte, ob tem pa ohranili vse tisto, zaradi česar nas imajo obiskovalci radi,« je povedal ustanovitelj parka Woop! Samo Habič, ki skupaj s preostalima solastnikoma tudi po zaključku transakcije ostaja del vodstvene ekipe.

Do leta 2029 naj bi prihodki skupine dosegli že okoli 50 milijonov evrov. FOTO: Marko Feist

Industrija zabave in prostočasnih aktivnosti sodi med najhitreje rastoče panoge, saj se pričakuje okoli 13-odstotna letna rast v prihodnjih letih, svetovni trg družinskih zabaviščnih centrov pa je že danes vreden od 25 do 30 milijard evrov.

Woop!, ki v Ljubljani in Mariboru upravlja štiri parke, konec lanskega leta pa je odprl tudi svoj prvi park v avstrijskem Gradcu, bo letos prihodke predvidoma povečal za več kot polovico na dobrih 15 milijonov evrov.

Do leta 2029, ko bo predvidoma zaživel tudi franšizni model, podjetje pa bi po načrtih upravljalo več kot deset dodatnih lokacij, naj bi prihodki skupine dosegli že okoli 50 milijonov evrov.