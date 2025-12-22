Advance Capital Partners upravlja že 300 milijonov evrov

Advance Capital Partners je v četrtem in zadnjem krogu zbiranja zavez za svoj sklad zasebnega kapitala zbral še dodatnih 51 milijonov evrov zavez vlagateljev. Skupne zaveze za sklad zasebnega kapitala Advance Capital Partners SIS so se tako povečale na 249 milijonov evrov, Advance Capital Partners pa v obeh svojih skladih skupno upravlja že 300 milijonov evrov.

»V zadnjem krogu zbiranja zavez smo dobili še dodatno potrditev dosedanjega dobrega dela, saj so se številni obstoječi vlagatelji odločili za povečanje svojih zavez, pridružilo pa se nam je še 30 novih vlagateljev,« je povedal predsednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak in izpostavil, da se je za naložbo odločilo prek 130 vlagateljev, med katerimi izstopajo predvsem uspešni slovenski in hrvaški podjetniki ter praktično vsi večji slovenski in hrvaški pokojninski skladi ter zavarovalnice.

Naložbe v šest podjetij

Advance Capital Partners SIS je doslej investiral že v šest podjetij. Sklad je pridobil večinske lastniške deleže v regijskem trgovcu z obutvijo in modnimi dodatki Mass, hrvaškem proizvajalcu solarnih panelov in vodilnem ponudniku energetskih rešitev v regiji Solvis, IT podjetju Margis, družbi Mikrocop in specializiranem prodajalcu visokokakovostnih in električnih koles A2U ter zaključil prevzem turistične družbe Unitur, ki upravlja s smučiščem na Rogli in Termami Zreče. »Če upoštevamo še načrtovan prevzem avstrijskega obutvenega velikana Leder & Schuh, ki je v zaključni fazi, smo v zadnjih dveh letih investirali že približno 120 milijonov evrov oziroma slabo polovica zbranih zavez vlagateljev. V naslednjih dveh do treh letih želimo investirati še v približno tri do štiri podjetja, zaveze iz zadnjega kroga pa bodo namenjene predvsem nadaljevalnim prevzemom, ki jih bodo izvedle naše obstoječe portfeljske družbe,« je še povedal Aleš Škerlak.