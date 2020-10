Adventura prevzema rent-a-car Sixt v Sloveniji in na Hrvaškem

Adventura Investments prevzema podjetje Anticus, ki je nosilec franšize rent-a-car Sixt v Sloveniji in na Hrvaškem. Potem ko je še spomladi kazalo, da bo holding prodal transportno in prevozno dejavnost, se zdaj v tej dejavnosti utrjuje.Adventura Investments bo kupila 67,5 odstotka Anticusa, je razvidno iz sporočila družbe. Posel bo predvidoma sklenjen prihodnje leto, saj mora pred tem pridobiti dovoljenje slovenskega in hrvaškega regulatorja. S portala Ajpes je razvidno, da vrednost transakcije znaša štiri milijone evrov. Tretjinski lastnik Anticusa bo ostal dosedanji lastnik družbe Miha Debevc.Skupina Anticus je lastnica franšize ...