Adventura prevzema rent-a-car Sixt v Sloveniji in na Hrvaškem

Adventura investments prevzema podjetje Anticus, ki je nosilec franšize rent-a-car Sixt v Sloveniji in na Hrvaškem.Adventura investments bo kupila 67,5 odstotka Anticusa, je razvidno iz sporočila družbe. Posel bo predvidoma sklenjen prihodnje leto, saj mora pred tem pridobiti dovoljenje slovenskega in hrvaškega regulatorja. Iz portala Ajpes je razvidno, da vrednost transakcije znaša štiri milijone evrov. Tretjinski lastnik Anticusa bo ostal dozdajšnji lastnik družbe Miha Debevc.Adventura Investments je holding v večinski lasti. Holding je, med drugim, lastnik prevoznika Nomago in verige tehničnih trgovin Big Bang. Skupina je lani ...