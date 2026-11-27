Pozabimo Jensena Huanga. Nekdanji šef proizvajalca čipov Nvidia, prepoznaven po svoji usnjeni jakni, je moral odstopiti po dveh (domnevnih) aferah s podrejenima in eni (priznani) ljubezenski avanturi z (domnevno) kitajsko vohunko, zdaj pa se je vrnil na prizorišče. A čeprav so Huangovi manevri fascinantni, je razburjenje okoli Nvidie razkrilo globljo in precej pomembnejšo zgodbo: Kitajska se na vse načine trudi pridobiti dostop do tehnologije, na kateri temelji ameriška umetna inteligenca, in to za vsako ceno. Tihotapljenje čipov na Kitajsko je šele začetek. Verjetno pomembnejši je bil oddaljeni dostop do podatkovnih centrov, predvsem v Jugovzhodni Aziji. Ta je kitajskim razvijalcem omogočal, da so svoje modele urili z najzmogljivejšimi čipi, včasih tudi po povsem zakoniti poti – vse do ...