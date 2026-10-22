Afrika iz podeželske celine v celino velemest

Onitsha je morda največje mesto, za katero še nikoli niste slišali. To zgodovinsko trgovsko središče na jugu Nigerije ima trgovske povezave po vsej zahodni Afriki ter vse do Kitajske, Evrope in ZDA. Po podatkih Združenih narodov živi v njegovem urbanem območju 5,6 milijona prebivalcev. V popisu prebivalstva iz leta 1963, tri leta po osamosvojitvi Nigerije, je imela Onitsha le 163.000 prebivalcev. Njena osupljiva rast, ki jo poganjata tako notranje priseljevanje kot naravni prirast prebivalstva, je tipičen primer bliskovite rasti afriških mest. Še do pred kratkim je bila Afrika pretežno podeželska. Leta 1950 je na podeželju živelo skoraj 90 odstotkov Afričanov, na celini pa sta bili le dve mesti z več kot milijonom prebivalcev – Kairo in Aleksandrija. Nova metodologija ZN, ki uporablja ...