Afriško energetsko prekletstvo je politična odločitev

Afrika ima eno največjih energetskih bogastev na svetu. Celina ima približno 125 milijard sodov potrjenih zalog nafte in več kot 620 bilijonov kubičnih čevljev zemeljskega plina, kar pomeni, da obstaja velik potencial za odkritje dodatnih velikih nahajališč. Hkrati pa približno 600 milijonov Afričanov doma nima elektrike in od izbruha pandemije covida-19 se te razmere še niso izboljšale. Glede na sedanje trende jih bo leta 2030 še vedno več kot pol milijarde.. Problem ni geološki, ampak političen. Vsak sod nafte, odpremljen iz afriškega pristanišča v evropski ali kitajski terminal, je sod, ki ni pretvorjen v kilovate za afriško gospodinjstvo. Vsaka dolgoročna pogodba o utekočinjenem zemeljskem plinu (LNG), sklenjena s tujim odjemalcem, odnese plin, ki bi lahko napajal afriško bolnišnico, ...