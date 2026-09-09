Agencija FABulatorij postala članica mreže 27Names

FABulatorij, ena vodilnih slovenskih neodvisnih agencij s polno ponudbo storitev, se je pridružila mreži 27Names, skupnosti vodilnih evropskih neodvisnih agencij za organizacijo živih dogodkov. S tem mreža 27Names prvič v svoji zgodovini šteje 28 članic, kar predstavlja nov mejnik za omrežje. Njene članice združujejo zaupanja vredno lokalno strokovnost s skupnim znanjem, kreativno izmenjavo in čezmejnim sodelovanjem po vsej Evropi, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Ko je Ulf Gassner leta 2008 ustanovil mrežo 27Names, ni predvideval, da bo naša skupnost prerasla 27 agencij, saj je verjel, da je matematika naše evropske pokritosti popolnoma določena. Vendar nas je naša nenehna radovednost pri raziskovanju meja dogodkov pripeljala naravnost do agencije FABulatorij, ki je ustvarjalno tako edinstvena, da smo morali preprosto prelomiti lastno pravilo poimenovanja. Z veseljem jih pozdravljamo kot našo 28. članico, kar dokazuje, da je naše ime sicer naša dediščina, a resnična navdih nima številčnih omejitev,« je povedal Ralf Specht, predsednik mreže 27Names.

Gradnja čezmejnih partnerstev

Vid Greganovič, soustanovitelj, generalni direktor in strateški svetovalec v agenciji FABulatorij. FOTO: osebni arhiv

Agencija FABulatorij, ustanovljena leta 2014, je specializirana za doživljajski in strateški BTL (pod črto) marketing, dogodke in produkcijo prireditev. »Od mednarodnih konferenc in aktivacij blagovnih znamk pa do državnih slovesnosti na visoki ravni in velikih zabavnih produkcij agencija združuje strategijo, ustvarjalnost in celovito produkcijsko strokovnost, podprto z močnim lokalnim znanjem in zaupanja vrednim produkcijskim omrežjem po Sloveniji ter širši regiji srednje in jugovzhodne Evrope,« še navajajo.

»Po 12 letih na trgu smo ponosni, da se pridružujemo mreži 27Names in podpiramo njene partnerje z našo lokalno strokovnostjo, zaupanja vrednim produkcijskim omrežjem in praktičnimi izkušnjami po Sloveniji ter širši regiji srednje in jugovzhodne Evrope. V zameno nam skupnost daje priložnost za izmenjavo znanja, gradnjo močnejših čezmejnih partnerstev in učinkovitejšo izvedbo ambicioznih projektov po vsej Evropi,« pa je med drugim poudarila Anja Rebek, ustanoviteljica, izvršna direktorica in direktorica oddelka za odnose s strankami v agenciji FABulatorij, kjer vsako leto izvedejo okoli 200 dogodkov.

In kaj je mreža 27Names?

Slogan agencije FABulatorij. FOTO: osebni arhiv

Mreža 27Names, ustanovljena leta 2008, je vodilno omrežje najboljših evropskih agencij za dogodke in ustanoviteljica Evropskega indeksa izkušenj (EEX®). Vsaka članica mreže 27Names je priznana kot tržni vodja v svoji državi. S spodbujanjem sodelovanja, zagotavljanjem virov in omogočanjem izmenjave znanja mreža 27Names opolnomoča svoje članice, da izstopajo v dinamični industriji dogodkov. Z raznoliko paleto strokovnega znanja in predanostjo odličnosti agencije mreže 27Names oblikujejo prihodnost dogodkov, je še zapisano v sporočilu za javnost.