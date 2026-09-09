Agencija FABulatorij postala članica mreže 27Names

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FABulatorij, ena vodilnih slovenskih neodvisnih agencij s polno ponudbo storitev, se je pridružila mreži 27Names, skupnosti vodilnih evropskih neodvisnih agencij za organizacijo živih dogodkov. S tem mreža 27Names prvič v svoji zgodovini šteje 28 članic, kar predstavlja nov mejnik za omrežje. Njene članice združujejo zaupanja vredno lokalno strokovnost s skupnim znanjem, kreativno izmenjavo in čezmejnim sodelovanjem po vsej Evropi, so zapisali v sporočilu za javnost.
»Ko je Ulf Gassner leta 2008 ustanovil mrežo 27Names, ni predvideval, da bo naša skupnost prerasla 27 agencij, saj je verjel, da je matematika naše evropske pokritosti popolnoma določena. Vendar nas je naša nenehna radovednost pri raziskovanju meja dogodkov pripeljala naravnost do agencije FABulatorij, ki je ustvarjalno tako edinstvena, da smo morali preprosto prelomiti lastno pravilo poimenovanja. Z veseljem jih pozdravljamo kot našo 28. članico, kar dokazuje, da je naše ime sicer naša dediščina, a resnična navdih nima številčnih omejitev,« je povedal Ralf Specht, predsednik mreže 27Names.
»Po 12 letih na trgu smo ponosni, da se pridružujemo mreži 27Names in podpiramo njene partnerje z našo lokalno strokovnostjo, zaupanja vrednim produkcijskim omrežjem in praktičnimi izkušnjami po Sloveniji ter širši regiji srednje in jugovzhodne Evrope. V zameno nam skupnost daje priložnost za izmenjavo znanja, gradnjo močnejših čezmejnih partnerstev in učinkovitejšo izvedbo ambicioznih projektov po vsej Evropi,« pa je med drugim poudarila Anja Rebek, ustanoviteljica, izvršna direktorica in direktorica oddelka za odnose s strankami v agenciji FABulatorij, kjer vsako leto izvedejo okoli 200 dogodkov.
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