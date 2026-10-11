Agentna umetna inteligenca spreminja našo digitalno infrastrukturo

Doslej smo umetno inteligenco predvsem poznali kot orodje, ki odgovarja na vprašanja. Postavimo vprašanje in UI nam pripravi besedilo, sliko ali programsko kodo. Naslednja stopnja razvoja pa presega ta enostavni dialog. Modeli, ki zgolj reagirajo, se razvijajo v sisteme, ki na uporabnikov ukaz delujejo samostojno. To imenujemo »agentna UI«, umetna inteligenca z avtonomnimi agenti. Odpira ogromne možnosti, hkrati pa postavlja povsem nove zahteve glede infrastrukture in varnosti. Od odzivanja k delovanju Ključna razlika je v prehodu od odziva k samostojnemu delovanju. Tradicionalni pogovorni robot (chatbot) čaka na naslednji ukaz, medtem ko avtonomni agent dobi širši cilj in sam načrtuje potrebne korake. Razčleni kompleksne naloge, uporablja programsko opremo, analizira baze podatkov in se ...