Poklici, ki jih UI ne more opravljati, a se mladi zanje ne odločajo

Eden od pomembnih izzivov ni samo razvoj novih tehnologij, temveč usklajevanje izobraževalnega sistema, ponudbe delovne sile in potreb gospodarstva.
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Pri projektih, povezanih z gradnjo infrastrukture, so posledice lahko še izrazitejše. FOTO: AFP
Ameriški trg dela se sooča z izrazitim pomanjkanjem usposobljenih delavcev v številnih tehničnih in obrtniških poklicih, poroča Fortune. Povpraševanje po električarjih, tehnikih, vzdrževalcih, operaterjih in drugih strokovnjakih raste tudi zaradi razvoja podatkovnih centrov, elektrifikacije in umetne inteligence. Eden od dejavnikov, ki omejuje ponudbo kadra, je poleg demografskih sprememb tudi nizko zanimanje mladih za nekatere tradicionalne poklicne poti.
Pomanjkanje kadra postaja strukturni problem
Pomanjkanje usposobljenih delavcev v ZDA ni nov pojav, vendar se v nekaterih sektorjih zaradi kombinacije več dejavnikov povečuje. Med ključnimi so upokojevanje starejših generacij zaposlenih, omejena ponudba ustrezno usposobljenih novih delavcev ter rast dejavnosti, ki zahtevajo tehnično in ...
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