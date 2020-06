AI vidim kot bager, ki ga upravlja človek

Primož Cencelj se je s finančnimi trgi »okužil« že zelo zgodaj. »V času razpada Jugoslavije in ob nastanku samostojne Slovenije je bilo kupovanje tuje valute (marke, šilingi) prava folklora. Ljudje so iskali način ohranjanja kupne moči in pravo merilo vrednosti. Opazovanje tega dogajanja me je pritegnilo k spremljanju valut ter s tem gospodarstva, politike in geopolitike. Matematika je bila moj najljubši predmet in svet števil (računovodstvo) me je bolj zanimal kot živali (mama je bila računovodkinja v živalskem vrtu). Zelo hitro sem svoje izobraževanje usmeril v ekonomijo. Da pa si želim ustvarjati na finančnih trgih, ...