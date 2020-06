Airbus uspešno izkorišča duopol na trgu

Airbus (v nadaljevanju AIR) je drugo največje podjetje na svetu na področju letalstva in obrambe. Večino prihodkov ustvari s proizvodnjo komercialnih letal, precej pa mu koristi, da imata z Boeingom duopol v proizvodnji komercialnih letal z več kot 130 sedeži. Vsa povpraševanja za takšnim tipom letal izpolnjujeta samo ti dve družbi. Zaradi tega lahko upravljata svoja naročila in s tem znižujeta cikličnost poslovanja.AIR ima velike konkurenčne prednosti. Te izhajajo iz strukturnih ovir pri vstopu v industrijo proizvodnje letal ter velikih stroškov in težav, ki nastanejo pri strankah, če bi zamenjale dobavitelja letala. Zelo ...