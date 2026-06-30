Ajdovski Leone prevzel podjetje GPI Istra

Skupina Incom iz Ajdovščine, med drugim znano po sladoledu znamke Leone, je uspešno zaključila prevzem podjetja GPI Istra iz Kanfanarja na Hrvaškem, enega vodilnih regionalnih proizvajalcev embalaže s 70-letno tradicijo. S prevzemom odpirajo nove priložnosti za razvoj inovativnih in trajnostnih rešitev, so sporočili iz skupine.

»S prevzemom GPI Istre vstopamo na področje embalaže, ki ima ključno vlogo v sodobnih proizvodnih procesih in pri uresničevanju trajnostnih strategij. Z združevanjem znanja, izkušenj in razvojnih potencialov želimo ustvariti nove priložnosti za rast, širiti svoje kompetence ter dodatno utrditi konkurenčnost skupine Incom na mednarodnih trgih,« je ob zaključku prevzema povedal Incomov direktor Boštjan Jerončič.

Direktor GPI Istra Marko Despot je dodal, da ga je pri odločitvi vodil predvsem občutek odgovornosti do ljudi, ki so skozi leta ustvarjali podjetje, ter zavedanje pomena, ki ga ima za lokalno okolje in skupnost.

GPI Istra po prevzemu vstopa v novo razvojno fazo, ki jo bo spremljal nov investicijski cikel. Načrti vključujejo nadaljnjo modernizacijo proizvodnih procesov in tehnologije, razvoj novih izdelkov, krepitev izvozne dejavnosti, povečanje konkurenčnosti in prisotnosti na trgih, so zapisali.

Med prvimi ukrepi po prevzemu so boljši pogoji za zaposlene. Plače so se povečale za osem odstotkov, dodatna rast pa je predvidena z uvedbo nove sistemizacije. Eden pomembnejših simbolnih korakov v prihodnjem obdobju bo tudi vrnitev imena Istragrafika, so napovedali.