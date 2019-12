Aktivnost v gradbeništvu se znižuje, krepijo se zaloge pogodb

Vrednost v oktobru opravljenih gradbenih del je bila za 5,1 odstotka višja od vrednosti gradbenih del v septembru in za štiri odstotke nižja kot oktobra lani, je objavil državni statistični urad.



Po znižanju vrednosti opravljenih gradbenih del v zadnjih dveh zaporednih mesecih se je oktobra vrednost na mesečni ravni povečala, in sicer na stavbah za 8,4 odstotka in na gradbenih inženirskih objektih za 3,9 odstotka. Na letni ravni pa je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah nižja za 4,2 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 3,5 odstotka.



Tudi gradbeništvo se ohlaja, a bo letos, kot kaže, zabeležilo rast. V prvih desetih mesecih leta je bila vrednost opravljenih gradbenih del za 4,8 odstotka višja kot v enakem obdobju lani. Vrednost teh del na stavbah je bila višja za 2,7 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 5,8 odstotka.

Ugoden začetek leta, postopno zniževanje

Aktivnost v gradbeništvu se je po ugodnem začetku leta postopno zniževala, so sporočili z Urada za makroekonomske analize in razvoj: »Najbolj intenzivno je bilo znižanje v gradnji nestanovanjskih stavb, kar je povezano s poslabšanimi pričakovanji poslovnega sektorja in njihovo investicijsko aktivnostjo. Spodbuden pa je podatek, da se vrednosti kazalnikov zaloge pogodb in novih pogodb, ki naj bi nakazovale prihodnjo gradbeno aktivnost, letos krepijo.«

Stroški dela rastejo

Gradbeni stroški za nova stanovanja so v tretjem četrtletju bila za 4,6 odstotka višja kot v drugem četrtletju in 4,4 odstotka višji kot v tretjem četrtletju lani. Stroški gradbenega materiala so bili za pol odstotka nižji kot v drugem četrtletju, stroški dela pa za 10,7 odstotka višji.