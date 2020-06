Alarm za Airbnb

»Potovanj, kot jih poznamo, ne bo več,« je prejšnji teden v intervjuju za ameriško televizijo CNBC precej pesimistično ocenil Brian Chesky, glavni izvršni direktor Airbnb. Podjetje, ki je z idejo o posredovanju zasebnih stanovanj kot prenočitvenih možnosti za množice turistov in poslovnih potnikov postalo težkokategornik v globalni turistični dejavnosti, se je zaradi pandemije koronavirusa znašlo v velikih težavah.Uvedba karanten, zapore meja za potovanja in »zaustavitve« gospodarstev so na glavo postavile ustaljene vzorce. In ko se je najprej na Kitajskem in pozneje v Evropi že zdelo, da se vračamo v »staro normalnost«, ...