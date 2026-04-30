Alfi gradi sončno elektrarno v Romuniji

Slovenska družba Alfi Renewables, ki upravlja največji investicijski alternativni sklad za vlaganje v obnovljive vire energije v regiji, načrtuje za več kot 2000 megavatov projektov. Zdaj na primer gradijo sončno elektrarno z baterijo v Romuniji.

»V sklopu sklada Alfi Green Energy Fund I v Romuniji gradimo sončno elektrarno z močjo 126 megavatov (MW) v kombinaciji z baterijo z močjo 90 MW oziroma 200 megavatnih ur kapacitete. Ocenjena investicija je okoli 120 milijonov evrov,« je povedal direktor Alfi Renewables Suvad Bajrić.

Projekt so financirali s kombinacijo lastnega kapitala in bančnega kredita v znesku 90 milijonov evrov, pri čemer večji del predstavlja dolgoročni kredit, manjši del pa kratkoročno financiranje DDV. Alfijev sklad ima v projektu večinski delež, manjšinskega pa avstrijska družba Kraftfeld Energy, ki je razvijalec projektov v regiji.

Projekt je na jugozahodu Romunije, kjer je potencial sonca zelo dober, saj je mogoče dosegati visoke faktorje proizvodnih kapacitet, najmanj 20 odstotkov več kot na našem področju, pojasnjujejo v Alfi Renewables. »Romunija je gotovo najbolj atraktiven trg v jugovzhodni Evropi. V zadnjih letih je sprejela vrsto zakonodajnih ukrepov, ki omogočajo hitrejši razvoj in integracijo obnovljivih virov. Zavedajo se priložnosti, zato so naredili veliko pozitivnih korakov, ki omogočajo lažje priključevanje proizvodnih objektov na omrežje. Poleg tega imajo zelo dobro rešene hibridne sisteme, bodisi za sončne bodisi vetrne elektrarne v kombinaciji s hranilniki energije.«

Alfi na Hrvaškem izbira dobavitelja ključne opreme za sončno elektrarno moči 12 MW v kombinaciji z baterijo moči deset MW oziroma kapacitete 20 MWh, je še povedal Suvad Bajrić.

Spomnimo, do zdaj so zaključili investicijo v vetrno elektrarno Krivača v Srbiji z močjo 105 MW in investicijo v sončno elektrarno Aleksinac z močjo 16 MW.

Odpirajo nov sklad

»V našem projektnem lijaku je za več kot 2000 MW projektov, zato bomo v drugi polovici tega leta investitorjem omogočili pristop k našemu naslednjemu skladu Alfi Green Energy Fund II,« je dejal sogovornik. Projekti so večinoma na Hrvaškem, v Srbiji in Romuniji, možnosti proučujejo tudi na Poljskem, v Bolgariji, na Madžarskem in v drugih državah jugovzhodne Evrope.

»Z investicijami, ki jih bomo zaključili do sredine prihodnjega leta, bomo zgradili približno 350 MW sončnih in vetrnih elektrarn ter za približno 320 MWh oziroma 160 MW inštalirane moči hranilnikov energije. Iz na novo zgrajenih objektov bomo proizvedli približno 650 GWh električne energije, kar bi zadoščalo za pogon okoli 200.000 električnih avtomobilov na leto, ki se v povprečju vozijo 20.000 kilometrov na leto. Z naslednjim skladom bomo to za najmanj trikrat povečali, saj je cilj en gigavat inštaliranih kapacitet OVE,« pravijo v Alfi Renewables.