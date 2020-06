Alfiju ekskluzivna pogajanja za nakup terjatev do Tuša

Ljubljana – Družba Alfi je, kot kaže, v ciljni ravnini za nakup terjatev Abanke do Tuša v prednosti pred britanskim skladom Anacap. Abanka je menda kot boljšo izbrala ponudbo Alfija, tako da z njim potekajo ekskluzivna pogajanja za nakup terjatev, smo izvedeli neuradno.Abanka že več kot dve leti prodaja terjatve do Tuša. Ponudbe za več kot 60 milijonov evrov terjatev do družb Engrotuš, Tuš nepremičnine in Tuš Beograd so začeli zbirati že februarja 2018. A banka, kot kaže, pravega interesa za prodajo terjatev ni imela, dokler je ni prevzela Nova KBM, ki je v večinski lasti ameriškega sklada Apollo. Mariborska banka je bila ...