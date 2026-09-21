Ali bo oranžni mož iz Bele hiše razumel sporočilo?

Poglejmo najprej, kakšen je bil pogled na letošnji semafor donosov pred sončno septembrsko sredo, 16. septembra, v kateri, kot se je slikovito izrazil Financial Times, »Trumpu ni uspelo podrediti Feda svoji volji«.

Ameriška centralna banka z guvernerjem Warshem na čelu je namreč nepričakovano enotno prvič po letu 2023 dvignila referenčne kratkoročne obrestne mere s 3,75 na štiri odstotke, potem ko so cene energentov, surovin in hrane od začetka vojaških spopadov v Perzijskem zalivu poletele v nebo, jedrna inflacija (core PCE) pa je 65. mesec zapored presegla ciljno tarčo dveh odstotkov.

FOTO: Tadej Regent/Delo Regent Tadej

Globalni delniški trgi so po 260 koledarskih dneh leta v evrih pridobili 14 odstotkov, ameriške delnice 13 odstotkov, evropske deset odstotkov, japonske 24 odstotkov, trgi v razvoju 24 odstotkov, med sektorji pa energija 40 odstotkov, IT 30 odstotkov in surovine 14 odstotkov. Sploh ni slabo, glede na to, kako dolgo se vleče absurdna Trumpova avantura v Perzijskem zalivu, ki vse bolj destabilizira svetovne energetske in surovinske trge, dviguje tržne obrestne mere in močno zmanjšuje manevrski prostor centralnim bankirjem. Podražitve energentov in kmetijskih surovin od konca februarja v evrih so same po sebi dovolj zgovorne: EU-plin (150 odstotkov), surova nafta (49 odstotkov), dizel (60 odstotkov), riž (40 odstotkov), bombaž (30 odstotkov), gnojila (25 odstotkov), pšenica (20 odstotkov). V tem obdobju je donosnost dveletne nemške državne obveznice npr. zrasla z dveh odstotkov na 3,2 odstotka, ameriške pa s 3,4 odstotka na 4,7 odstotka.

Wall Street Journal navaja, da so ameriški potrošniki »med vojno z Iranom za bencin in dizelsko gorivo skupaj porabili približno 107 milijard dolarjev več, kot bi jih, če vojne ne bi bilo. To je precej več od 69 milijard dolarjev, kolikor naj bi Američani leta 2026 porabili za vrtce ter osnovne in srednje šole …«

Razumem centralne banke, da morajo pokazati, da ne bodo stale ob strani ob tem, ko se potrošniki vsakodnevno spoprijemajo z neprijetnimi podražitvami življenjskih potrebščin in energentov, vendar nekaj kozmetičnih dvigov ne bo spremenilo ničesar. Osebno verjamem v eno temeljnih vodil centralnega bančništva, ki pravi: nikoli ne zvišuj obrestnih mer zaradi inflacije, ki jo poganjajo cene surovin. Centralne banke se lahko postavijo na glavo, vendar same nimajo neposrednega vpliva na ponudbeni šok, ki se je iz kratkotrajne lokalne vojaške avanture razplamtel v inflacijski požar.

V tem trenutku se vsi sprašujemo, ali bo oranžni mož iz Bele hiše, ki ima v svojih rokah škarje in platno, razumel soglasno in nedvoumno sporočilo obvezniških trgov, centralne banke in njenega predsednika Kevina Warsha, ki ga je osebno imenoval na ta položaj pred samo štirimi meseci.

Ameriško gospodarstvo sicer ob polni zaposlenosti dosega stabilno gospodarsko rast okoli svojega realnega dvoodstotnega potenciala, vendar pa rast poganja predvsem izjemen razcvet umetne inteligence. Medtem gospodinjstva z nižjimi dohodki počasi že dihajo na škrge, kar kažejo podatki o rasti plač in zasebni potrošnji ter negativni trendi iz nepremičninskega sektorja.

Udeleženci na delniških trgih se bojijo, da bodo centralne banke žrtvovale gospodarsko rast bogovom cenovne stabilnosti. Osebno ocenjujem, da bo predsednik Trump kmalu potegnil ročno zavoro v smeri k umirjanju geopolitičnih napetosti in stabilizaciji energetskih trgov. V tem primeru se bo po dobrodošli kratkotrajni osvežitvi verjetno kmalu nadaljeval štiriletni bikovski trg rasti, ki ga zaznamuje vrtoglavo pospeševanje tehnološkega vala UI ter izjemna, več kot 30-odstotna pričakovana rast dobičkov ameriških korporacij.