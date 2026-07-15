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    Novice

    Ali bodo gradbeni in obrtniški stroški še rasli?

    Povpraševanje po gradbenih storitvah se še vedno povečuje.
    Dve tretjini izvajalcev sta letos zvišali cene. Foto Igor Zaplatil
    Galerija
    Dve tretjini izvajalcev sta letos zvišali cene. Foto Igor Zaplatil
    Nejc Gole
    15. 7. 2026 | 15:06
    15. 7. 2026 | 15:24
    4:27
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    Gradbene in obrtniške storitve v Sloveniji so se letos spet podražile, vendar večina izvajalcev za prihodnje mesece ne napoveduje novega močnejšega vala podražitev. Pri tem se povpraševanje po gradbenih storitvah še vedno povečuje.

    Gradbeni stroški za nova stanovanja so v prvem četrtletju letos višji kot v istem obdobju lani in tretjino višji kot v povprečju leta 2021. K rasti gradbenih stroškov so bolj prispevali stroški dela, ki so v tem času zrasli za 41 odstotkov, stroški materiala pa so zrasli za 28 odstotkov, kažejo podatki statističnega urada.

    Rast gradbenih stroškov občutijo tako veliki naročniki v železniške in cestne infrastrukturne projekte kot gospodinjski investitorji v gradnjo in obnovo svojih domov. Po raziskavi platforme Mojmoster je cene svojih storitev letos zvišalo dve tretjini vprašanih izvajalcev. Slaba polovica je cene zvišala za deset odstotkov ali manj, petina pa za 10 do 20 odstotkov.

    »Rezultati raziskave kažejo, da se stroškovni pritiski v gradbeništvu nadaljujejo, vendar niso več tako izraziti kot v obdobju največjih cenovnih šokov po pandemiji, energetski krizi in motnjah v dobavnih verigah. Gradnja in prenova sta za naročnike še vedno dražji kot pred nekaj leti, a večina izvajalcev ne poroča več o skokovitih podražitvah,« so sporočili z omenjene platforme. Med najpomembnejšimi razlogi za višje cene izvajalci najpogosteje navajajo splošno inflacijo, podražitve materialov in višje stroške energentov. Manjši del izvajalcev opozarja tudi na višje davke in prispevke na plače ter splošno rast stroškov poslovanja.

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    Prejeti odgovori se večinoma ujemajo s širšim gospodarskim okoljem. Gradbeništvo je posebej občutljivo na spremembe cen energentov, stroške materialov, plače in razpoložljivost usposobljene delovne sile. Ko se ti stroški povečajo, se to razmeroma hitro prenese v končne cene storitev, še posebno pri delih, pri katerih je delež ročnega dela velik, so še zapisali v sporočilu za javnost.

    Večina jih podražitev ne pričakuje

    V prihodnjih dvanajstih mesecih 71 odstotkov izvajalcev ne pričakuje dodatnega zvišanja cen, slaba tretjina dodatnih podražitev pa ne izključuje, te bi večinoma dosegle do deset odstotkov. Višje cene za zdaj niso povzročile znatnega padca povpraševanja. Polovica izvajalcev poroča, da je povpraševanje približno enako kot lani, 40 odstotkov pa jih trdi, da se je povpraševanje povečalo.

    »V prihodnjih 12 mesecih ne izključujemo dodatnih prilagoditev cen, vendar bodo te odvisne predvsem od gibanja cen materialov in stroškov dela na trgu. Zaznavamo tudi povečano povpraševanje po naših storitvah, predvsem na področju novogradenj in adaptacij. V primerjavi z lanskim letom ocenjujemo, da se je število povpraševanj povečalo za približno 15 do 20 odstotkov,« je dejal vodovodni inštalater Hasib Miskić. 

    Letos visoka rast gradbenih del

    Vrednost gradbenih del, opravljenih maja, je bila za 1,9 odstotka nižja kot mesec prej, po drugi strani pa za 19,2 odstotka višja kot v istem mesecu lani. Upad na mesečni ravni je bil zaznan pri stavbah (za 8,4 odstotka), medtem ko se je vrednost pri gradnji inženirskih objektov zvišala (za 0,7 odstotka). Na letni ravni pa so se zvišale vrednosti vseh del, in sicer pri gradnji inženirskih objektov za 25,6 odstotka, specializiranih gradbenih delih za 22 odstotkov in stavbah za devet odstotkov. Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih petih mesecih leta, je bila za 23,6 odstotka višja kot v istem obdobju lani. Zvišale so se vrednosti vseh vrst gradbenih del: pri gradnji inženirskih objektov za 30,1 odstotka, specializiranih gradbenih delih za 21,1 odstotka in stavbah za 20,3 odstotka, kažejo podatki državnega statističnega urada.

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