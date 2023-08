Ali bodo trgovine med nedeljo in torkom odprte

Z razglasitvijo ponedeljka, 14. avgusta, za dan solidarnosti in dela prost dan se postavlja vprašanje, ali bodo na ta dan trgovine odprte. Zaradi izrednih razmer je namreč vlada z odredbo dovolila trgovcem odprtje trgovin tudi na nedelje, praznike in dela proste dni, kar je bilo doslej z zakonom o trgovini prepovedani. Trgovci se večinoma danes odločajo glede odprtja trgovin v ponedeljek, pa tudi v nedeljo in praznični torek.

V Tušu so nam odgovorili, da bodo njihove trgovine na območjih, ki so jih prizadele poplave, do preklica odredbe odprte ob nedeljah in praznikih s skrajšanim delovnim časom, torej tudi to nedeljo, v ponedeljek in torek. »Obratovanje trgovin bomo prilagodili tako, da bo na širšem območju, ki so ga prizadele poplave, odprta vsaj ena trgovina, in ne nujno vse, da bomo tudi našim sodelavcem zagotovili dan počitka. Pri tem bomo ustrezno poskrbeli tudi za dnevno dostavo blaga do trgovin, tako da bodo ustrezno založene,« so odgovorili trgovci. Seznam in delovni čas trgovin, ki bodo odprte ob nedeljah in praznikih, je objavljen na njihovi spletni strani.

Trgovine Jager bodo v ponedeljek odprte, o delovnem času pa bodo potrošnike obvestili prek spletne strani, je povedal direktor trgovca Boštjan Jager: »Glede nedelje in torka pa še nismo sprejeli odločitev, ali bo katera poslovalnica odprta.«

V nedeljo bo med 8. in 15. uro odprtih vseh 91 Hoferjevih trgovin, ki pa bodo v ponedeljek in torek zaprte. »Z odprtjem trgovin v nedeljo bomo preprečili, da bi bile živilske trgovine zaprte tri zaporedne dni, in tako kupcem omogočili, da jim ne bo treba vseh nakupov opraviti v soboto. S tem bomo razbremenili tudi naše sodelavke in sodelavce, ki bodo delali v soboto. Ključno pri naši odločitvi pa je, da z zaprtjem trgovin 14. in 15. avgusta našim zaposlenim kot tudi dobaviteljem omogočimo dva zaporedna prosta dneva za reševanje težav po poplavah oziroma za solidarno pomoč drugim,« so sporočili iz družbe Hofer.

V Lidlu se glede odprtja še niso odločili. Čakamo tudi še na odgovore drugih večjih trgovcev.