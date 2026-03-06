Ali imajo ameriški proizvajalci avtomobilov načrt za preživetje?

Dobički naj bi se letos povečali, vendar bi osredotočenost na velika vozila z visokimi maržami lahko ustvarila vrzel, ki bi jo Kitajci znali izkoristiti.

Slika, ki si jo bomo najverjetneje najbolj zapomnili z obiska Donalda Trumpa v Fordovi tovarni v Detroitu januarja letos, je prizor, ko je pokazal sredinec proizvodnemu delavcu, ki ga je kritiziral zaradi Epsteinovih dosjejev. Toda širše sporočilo predsednikovega obiska v prestolnici ameriške avtomobilske industrije je bilo, da je s svojo politiko panogo obudil od mrtvih. »Še nikoli prej ni nobena administracija dosegla tako obsežnega in dramatičnega preobrata, kot se je zgodil v tem zelo kratkem času,« je dejal. »Enajst mesecev [njegovega drugega mandata], in že cvetite.« Trump je pohvalil svoje 25-odstotne carine na avtomobile in avtomobilske dele ter odpravo emisijskih pravil in davčnih spodbud, ki jih je uvedel njegov predhodnik Joe Biden, da bi kupce spodbudil k izbiri električnih ...