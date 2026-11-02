Ali načrtujete večji posel?

Svoje podjetje dobro poznate in veste, kaj bi radi še naredili. Pred večjo odločitvijo pa se je dobro pogovoriti z nekom, ki pozna vaše poslovanje in regijo, kjer poslujete. O večjem poslu se lahko dogovarjate več mesecev, in ko ga končno dobite, je treba zavihati rokave. Veliko naročilo je lepa potrditev dosedanjega dela in priložnost, da podjetje zraste. Morda je s tem napočil tudi trenutek za nakup najnovejše opreme ali prenovo proizvodnje. Ob tem je dobro vedeti, kako financirati naložbo, da vam bo ostalo dovolj denarja tudi za poslovanje.

Mednarodna moč in lokalno znanje

BKS Bank letos zaznamuje 40 let kotacije na Dunajski borzi. FOTO: BKS Bank

Pri BKS Bank se o teh vprašanjih pogovorite s svetovalcem, ki pozna vaše podjetje in se lahko opre na znanje celotne skupine, ki deluje v širši regiji. Banka je iz regionalne avstrijske banke zrasla v mednarodno bančno skupino z močno prisotnostjo v Sloveniji in na Hrvaškem. Poznavanje lokalnega okolja in čezmejne izkušnje ji omogočajo, da podjetja spremlja tudi pri vstopu na tuje trge.

Leta 2026 je za BKS Bank še posebej izjemno, saj zaznamuje 40 let kotacije na Dunajski borzi. Takšen visok jubilej odraža desetletja razvoja ter zavezanost finančni stabilnosti in neodvisnosti. Na teh temeljih banka gradi tudi dolgoročna partnerstva s podjetji.

Osebni pristop tudi pri velikih načrtih

FOTO: BKS Bank

Njen butični način dela temelji na osebnem odnosu z ljudmi, ki vodijo podjetje, ter razumevanju njihovih načrtov in skrbi. Podjetnikom ter malim, srednje velikim in družinskim podjetjem banka pomaga pri upravljanju likvidnosti, financiranju obratnega kapitala in naložbah v opremo ali širitev proizvodnje. Pri zahtevnejših odločitvah si svetovalec vzame čas za pogovor o vaših načrtih in možnostih, kako jih uresničiti.

Podjetja lahko pri BKS Bank poleg financiranja poslovanja dobijo tudi strokovno podporo pri naložbah in poslovanju z vrednostnimi papirji ter tako dostopajo do širšega nabora naložbenih in finančnih rešitev. Banka ima pomembno vlogo tudi na slovenskem kapitalskem trgu, saj se po obsegu trgovanja redno uvršča med vodilne člane Ljubljanske borze.

Če razmišljate o naslednjem koraku za svoje podjetje, se o možnostih financiranja pogovorite s svetovalcem BKS Bank.

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