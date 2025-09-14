  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Ali rast tečajev kliče po višjih dividendah?

    Na domačem trgu bo kmalu v ospredju jesenska sezona objav devetmesečnih rezultatov, kjer so pričakovanja pozitivna.
    Slovenski trg je v zadnjem obdobju doživel izjemno rast tako tečajev kot prometa. V ospredju so domači blue-chipi, predvsem NLB in Krka, ki glede na rezultate poslovanja in primerjavo s konkurenco ostajata atraktivni. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Slovenski trg je v zadnjem obdobju doživel izjemno rast tako tečajev kot prometa. V ospredju so domači blue-chipi, predvsem NLB in Krka, ki glede na rezultate poslovanja in primerjavo s konkurenco ostajata atraktivni. Foto Jože Suhadolnik
    Lojze Kozole, Ilirika BPH
    14. 9. 2025 | 15:00
    4:23
    A+A-

    Kapitalski trgi so vstopili v zadnje mesece leta v optimističnem razpoloženju. Vse bolj verjetno nadaljnje zniževanje obrestnih mer centralnih bank ter dobro poslovanje podjetij vlagateljem vračata apetit po tveganju. Na globalni ravni ostaja v ospredju politika ameriške centralne banke Fed, v Evropi pa šibkejša gospodarska dinamika, ki centralne banke sili k nadaljnjemu popuščanju monetarne politike. Pri tem je v denarnih skladih parkirana ogromna likvidnost, ki se lahko ob pravem trenutku prelije na delniške trge in dodatno podpre rast tečajev.

    primerjava indeksov Foto Tt Igd
    primerjava indeksov Foto Tt Igd

    Hkrati centralne banke hodijo po tanki črti. Na eni strani se lahko hitro soočijo z ohlajanjem trga dela, na drugi pa z nevarnostjo ponovnega vzpona inflacije. To ravnotežje bo v prihodnjih mesecih ključno oblikovalo dinamiko monetarne politike ter vplivalo na gibanje obvezniških in delniških trgov. Posebej občutljiv na gibanje obrestnih mer je tehnološki sektor, saj so vrednotenja teh podjetij zelo odvisna od cene kapitala. Nižji stroški financiranja pomenijo nižje diskontne mere in s tem večjo privlačnost dolgoročnih zgodb, kot so umetna inteligenca, digitalizacija in avtomatizacija. Tudi zato ostajajo tehnološke delnice v ospredju ameriškega trga, kjer podjetja, kot je Microsoft, že dokazujejo, da gre za trend, ki bo trajno preoblikoval poslovanje in vsakdanje življenje.

    V Evropi – kljub nižji gospodarski rasti – zanimanje vlagateljev ohranjajo industrijski velikani, kot je Siemens, ki združuje inovacije in stabilnost. Turizem ostaja pomemben sektor, a s specifičnimi tveganji zaradi cikličnosti in občutljivosti na zunanje šoke.

    Na trgih v razvoju pa je slika raznolika. V ospredju ostajata energija in surovine, kjer Indija vse bolj izstopa kot rastoči porabnik energentov in kovin, kar odpira priložnosti za globalne dobavitelje in hkrati povečuje strateški pomen te regije. Kitajska, ki se ob izzivih domače gospodarske rasti usmerja še v tehnološko samooskrbo, želi krepiti svoj položaj globalnega proizvajalca čipov in s tem išče večjo konkurenčnost na področju polprevodnikov.

    Na domačem trgu bo kmalu v ospredju jesenska sezona objav devetmesečnih rezultatov, kjer so pričakovanja pozitivna. Slovenski trg je v zadnjem obdobju doživel izjemno rast tako tečajev kot prometa. V ospredju so domači blue-chipi, predvsem NLB in Krka, ki glede na rezultate poslovanja in primerjavo s konkurenco ostajata atraktivni. Uspešni rezultati bi lahko dodatno podprli rast tečajev in ohranili zanimanje vlagateljev. Glede na rast tečajev pa v ospredje vstopa izjemno pomembno vprašanje dividend, predvsem dividendnega donosa, stabilna ali višja dividendna donosnost je v Sloveniji tradicionalno eden ključnih razlogov za zanimanje vlagateljev, zato bo to ključni test vzdržnosti trenutnega optimizma na domačem delniškem trgu.

    Slovenija, Ljubljana, 27.9.2017. Lojze Kozole, Ilirika. [avtor:Suhadolnik Jože] Foto Joe Suhadolnik Suhadolnik Jože
    Slovenija, Ljubljana, 27.9.2017. Lojze Kozole, Ilirika. [avtor:Suhadolnik Jože] Foto Joe Suhadolnik Suhadolnik Jože

    Na splošno lahko rečemo, da kapitalski trgi stopicajo proti zaključku leta z močno mero optimizma, a tudi z jasnimi izzivi pred seboj. Globalno bo največjo vlogo igrala dinamika denarne politike, ki bo neposredno vplivala na stroške kapitala in vrednotenja, še posebej v tehnološkem sektorju. V Evropi ostajajo zanimive zgodbe industrijskih velikanov in sektorjev strateškega pomena, medtem ko trgi v razvoju ponujajo priložnosti na področju energije, surovin in tehnologije, a ob višjih tveganjih. Na domačem trgu bo preizkus resnice prišel z objavami devetmesečnih rezultatov in dividendnimi politikami največjih družb, ki bodo pokazale, ali lahko trenutni optimizem preide v trajnejši trend. Za vlagatelje to pomeni, da bo uspeh v prihodnjih mesecih temeljil na premišljeni razpršitvi, potrpežljivosti in izbiri kakovostnih zgodb, ki združujejo rast in stabilnost.

    Avtor je lastnik delnic NLB.

    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

    Obletnica bankrota Lehman Brothers kot svarilo, da čas velikih disrupcij skriva zametke nove finančne krize, ki bo prišla in bo drugačna od drugih.
    Miha Jenko 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ​Revolutovi ukrepi proti Sloveniji

    Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu zahtevalo pojasnila

    Slovenski veleposlanik Iztok Mirošič je v telefonskem pogovoru za Delo povedal, da so kontaktirali ameriško finančno ministrstvo.
    Barbara Kramžar 12. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pippo Baudo

    Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

    Kralj italijanske televizije Pippo Baudo je svoji dolgoletni tajnici zapustil enak delež zapuščine kot svojima otrokoma.
    12. 9. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Predsednik NSi

    Jernej Vrtovec: NSi ne bo v koaliciji, v kateri bi bil mandatar Robert Golob

    Na kongresu NSi je Vrtovca podprlo 294 delegatov, njegovega protikandidata pa 48 delegatov. Z zdaj predsednikom o načrtih in tudi o aferah.
    Barbara Eržen 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    delnicePosel &amp; denarborzna analiza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Marquez se je hitro pobral po padcu in spet zmagal

    Španski motociklistični šampion je bil najhitrejši na veliki nagradi San Marina za svetovno prvenstvo v razredu motoGP.
    Miha Šimnovec 14. 9. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Ali rast tečajev kliče po višjih dividendah?

    Na domačem trgu bo kmalu v ospredju jesenska sezona objav devetmesečnih rezultatov, kjer so pričakovanja pozitivna.
    14. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Slovenska slabost

    Srce in znanje imamo, manjka nam hitrost

    Slovenski bazen, iz katerega se črpajo in rekrutirajo slovenski športni asi, je v primerjavi s svetovnimi velesilami res majhen.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Gennaro Gattuso

    Pogumno kalabrijsko srce

    Nekoč nepogrešljivi član italijanske nogometne reprezentance in svetovni prvak v vlogi selektorja poskuša štirikratne svetovne prvake popeljati na mundial.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Slovenska zmaga v Tivoliju

    Kaja Juvan s svojim prvencem dopolnila veseli teniški dan

    V finalu turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open je Ljubljančanka s 6:4, 6:4 premagala Švicarko Simono Waltert.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 14:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Slovenska slabost

    Srce in znanje imamo, manjka nam hitrost

    Slovenski bazen, iz katerega se črpajo in rekrutirajo slovenski športni asi, je v primerjavi s svetovnimi velesilami res majhen.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Gennaro Gattuso

    Pogumno kalabrijsko srce

    Nekoč nepogrešljivi član italijanske nogometne reprezentance in svetovni prvak v vlogi selektorja poskuša štirikratne svetovne prvake popeljati na mundial.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Slovenska zmaga v Tivoliju

    Kaja Juvan s svojim prvencem dopolnila veseli teniški dan

    V finalu turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open je Ljubljančanka s 6:4, 6:4 premagala Švicarko Simono Waltert.
    Gorazd Nejedly 14. 9. 2025 | 14:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo