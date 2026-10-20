Ali se industriji polprevodnikov obeta zlom?

Industrijo polprevodnikov že več kot štiri desetletja obvladujeta dva zakona, ki sta tako zanesljiva kot kateri koli zakon v fiziki. Prvi pravi, da število tranzistorjev (drobnih stikal, vrezanih v čip) nenehno narašča. Drugi pravi, da se vsak razcvet konča z upadom. Prvemu zakonu, zaradi katerega so čipi vse zmogljivejši, gre odlično. Najnaprednejši procesorji za umetno inteligenco vsebujejo več kot 200 milijard tranzistorjev, industrija pa računa, da jih bo do konca desetletja v čip lahko stlačila že kar bilijon. Drugi zakon pa vzbuja nelagodje v zvezi z vprašanjem, kako dolgo bo razcvet še trajal. Industrija je razcvetov vajena, a takšnega še ni doživela. Umetna inteligenca je ustvarila izjemno povpraševanje po čipih, ki se uporabljajo za učenje in poganjanje njenih modelov. V prvi ...