Ali Švica izgublja svoj položaj v svetu?

To je bilo izjemno neposredno javno opozorilo s strani vodstva največje švicarske banke. Predsednik UBS Colm Kelleher je prejšnji mesec izjavil, da Švica »izgublja svoj sijaj« in da se je znašla na »prelomnici z velikimi izzivi pred sabo«. Kot dokaz je navedel ostro konkurenco na področju upravljanja premoženja, ameriške carine, ki so prizadele farmacevtsko industrijo in druge izvozne sektorje, ter regulativno okolje, za katero meni, da je vse bolj neusklajeno z drugimi, bolj liberalnimi režimi.