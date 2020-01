Ali zares želimo, da bi algoritmi odločali namesto nas?

Kako bodo digitalne tehnologije spremenile družbo? Bomo odločitve v prihodnosti še sprejemali po demokratičnih načelih ljudje ali bodo namesto nas odločali algoritmi in umetna inteligenca? Google že ima dostop do zdravstvenih podatkov, razvija programe, ki bodo vodili celotne mestne uprave. Kaj bo sploh še ostalo od demokracije? Odgovore na ta vprašanja so poskušali najti na konferenci o digitalnih tehnologijah zadnje tri dni v Münchnu.



Na konferenci so se zbrali številni znani posamezniki iz Silicijeve doline, aktivisti, spreobrnjenci, novinarji, raziskovalci. Stoječih ovacij je bil za svoj nastop deležen Roger McNamee, nekoč mentor, danes pa oster kritik Marka Zuckerberga. Opozoril je: »Kaj je temeljna ideja digitalnih tehnologij? Učinkovitost. A če želite to učinkovitost preslikati na celotno družbo, boste ubili demokracijo. Možnost, da se odločamo sami zase, je izjemno neučinkovita. Demokracija je po definiciji neučinkovita. Postopoma bomo iz družbe izrinili demokracijo in možnost odločanja posameznika.«



Nick Clegg, nekdanji podpredsednik britanske vlade, danes pa vodja komunikacij v Facebooku, je na konferenci branil družbo pred obtožbami, da bo podjetje uničilo demokracijo. Med drugim je zagotovil, da so spremenili pravila političnega oglaševanja na platformi tako, da bo povsem jasno, kdo financira oglase in na koga ti merijo. Tudi na letošnjih volitvah v ZDA. »Tudi mi smo bili leta 2016 šokirani nad ruskimi vdori v volitve,« je dejal Clegg.

Motnje pozornosti

Lažne novice, ki se širijo šestkrat hitreje kot resnica; enostavno potiskanje lažnih novic ali želenih informacij na vrh lestvice predlaganih vesti, pa naj gre za twitter ali youtube; izkoriščanje ranljivosti zgradbe človeških možganov z vplivanjem na naše kognitivne omejitve (občutek informacijske preobremenjenosti), na dopamin (potiskanje v odvisnost), izkoriščanje potrebe po družbeni potrditvi (pojav množičnega narcisizma) ...



»Ne želim zveneti depresivno,« se je opravičeval Tristan Harris s Centra za humano tehnologijo, nekoč zaposlen pri Googlu, in v pogovoru z novinarko Financial Times Rano Faroohar opozarjal, da digitalne tehnologije korenito spreminjajo ureditev celotne družbe. »Pri mladih raziskovalci opažajo vse več motenj pozornosti in sposobnosti koncentracije. Trenutno v 70 državah po svetu potekajo velike kampanje dezinformiranja. Naj uporabim primerjavo z bojem proti onesnaževanju s plastiko: s prepovedjo uporabe plastičnih slamic problema ne bomo rešili,« je dejal Harris, ki največ možnosti za izboljšanje stanja vidi v uporu zaposlenih znotraj tehnoloških velikanov, ki se, kot je rekel, že dogaja.

Nevarnost digitalne kolonije

A Sinan Aral, raziskovalec z ameriške univerze MIT, soavtor longitudinalne študije o širjenju lažnih novic, je dejal, da nekega srebrnega naboja za regulativo nimamo. Kam se bo tehtnica obrnila, je težko napovedati, saj se je boj za zasebnost podatkov in za zdravo konkurenco na trgu znašel med tnalom in nakovalom boja za ekonomsko prevlado med ZDA in Kitajsko. »Tehnološki velikani nas poskušajo prepričati, da gre za boj med inovacijami in regulacijo, ter pri tem mahajo z grožnjo kitajske digitalne revolucije. V resnici pa gre za boj med inovacijami in koncentracijo na trgu,« je opozorila Farooharjeva. Če bi bilo na trgu več konkurence, bi bila podjetja prisiljena uporabnikom ponuditi boljše storitve – takšne, ki spoštujejo njihovo pravico do zasebnosti. Tako pa te konkurence ni več, je opozoril Aral.



Peter Sunde Kolmisoppi, najbolj znan kot ustanovitelj The Pirat Baya, sicer pa tudi sodelavec švedske Piratske stranke, meni, da je eden največjih problemov digitaliziranega sveta ta, da ima peščica podjetij v rokah celotno infrastrukturo in da nismo lastniki svojih osebnih podatkov. »Takoj sem pripravljen plačati dolar ali dva Googlu, kolikor ta z oglasi na leto zasluži na račun mojih podatkov v mojem google računu, v zameno za to, da ne bi več brskal po mojih podatkih,« je rekel Kolmisoppi.

A sodeč po izjavah evropskega poslanca Axla Vossa, je tudi Evropo zelo strah digitalne premoči ZDA in Kitajske in se ji kolca po tehnoloških velikanih, kot so Google, Amazon, Facebook, Apple ... »Če se ne bomo spremenili, bomo postali digitalna kolonija Kitajske in ZDA,« je zaskrbljeno dejal Voss.