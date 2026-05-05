Alpina prodala stavbo v Žireh, kupil jo je znani lokalni poslovnež

V žirovskem proizvajalcu športne in modne obutve bodo prihodnje leto praznovali 80 let obstoja. A v stavbi Alpine v središču kraja bi se namesto proizvodnje obutve kmalu lahko začela predelava mesa. Alpinino stavbo je namreč kupilo lokalno družinsko podjetje, ki se namerava tja razširiti in ima z omenjeno lokacijo tudi turistične načrte.

Češki lastniki žirovskega proizvajalca obutve so se za prodajo stavbe odločili lani, potem ko so leto prej izvedli prestrukturiranje družbe, ki je vključevalo zmanjšanje števila zaposlenih ter dodatno selitev proizvodnje v Bosno in Hercegovino, že prej pa tudi na Kitajsko. Kot so lani pojasnili v Alpini, so »objekti dotrajani in delno nevarni, obnova pa bi zahtevala večmilijonska vlaganja, česar si za zdaj ne moremo privoščiti«.