AmCham Top potencial leta 2024 je Urh Kovačič

Na včerajšnjem večernem dogodku srebrnega jubileja AmCham Slovenija je bila predstavljena tudi 14. generacija AmCham Young Professionals, programa, ki že 15 let razvija talente in podpira osebni in karierni razvoj liderjev nove generacije.

Na odru se je predstavilo pet superfinalistov, mladih posameznikov, ki izstopajo iz povprečja: Celina M. Brumec, IBM Slovenija; Rok Travižan, Luna\TBWA, Tea Lobe, SKB Banka; Urh Kovačič, PsyByte; in Ursula Slapnik, NLB.

Urh Kovačič si je prislužil naziv AmCham Top Potencial 2024. FOTO: AmCham

Naziv AmCham Top potencial leta 2024 14. generacije AmCham Young Professionals si je po izboru občinstva, komisije in polfinalistov programa AmCham Young prislužil Urh Kovačič, soustanovitelj in direktor Psy Byte. Gre za digitalno kadrovsko agencijo, ki si je v preteklosti prislužila že nekaj nagrad. Med drugim so leta 2021 prejeli nagrado Social Impact Award za najbolj družbenokoristno podjetniško idejo po glasovih ljudstva, leta 2022 pa jih je Slovenski podjetniški sklad prepoznal za eno izmed štiridesetih najinovativnejših podjetij na domačih tleh.

»Urh Kovačič svojo neprestano željo po napredovanju in učenju uspešno uveljavlja v podjetniškem svetu, kamor so ga pritegnili strast in čustva, ki so s podjetništvom neločljivo povezani. Njegov neizmerni fokus, igrivost in optimizem mu omogočajo, da kar najbolje izkoristi svoje kompetence in z njimi tako v poslovnem svetu kot v družbi ustvarja čim večji doprinos. Rad veliko bere in se druži z ljudmi, ki o nekaterih področjih vedo veliko več od njega. Nepogrešljivi stalnici v njegovem prostem času pa sta šport in družabne igre,« so zapisali v obrazložitvi.

Vsako leto izbrani AmCham Top potencial leta dobi priložnost izobraževanja na programu Future Leaders Academy, ki jo podari Center poslovne odličnosti. Akademija je posebej namenjena izstopajočim posameznikom in posameznicam, da svoje kompetence za uspešno vodenje in poslovno odličnost povzdignejo na še višjo raven. Cilj akademije je okrepiti in posodobiti organizacijske in vodstvene spretnosti, spoznati globalne trende, trajnostno poslovanje, nevromarketing ter menedžment inovacij in sprememb.