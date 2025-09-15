Američani imajo velik manevrski prostor pri razlagi trgovinskega sporazuma

V nadaljevanju preberite:

»Trgovinski sporazum med EU in ZDA naj bi evropskim podjetjem prinesel predvidljivost – a se je izkazalo, da imajo Američani pri razlagi dogovorjenega preveč manevrskega prostora. Posledica so višje carine in odpovedani projekti, opozarja Ulrich Adam, generalni direktor združenja Orgalim. V pogovoru za Delo razkriva, kako to vpliva na milijone zaposlenih v evropski industriji, zakaj je diverzifikacija trgovinskih partnerjev nujna ter kje še vidi priložnosti in pasti za evropsko gospodarstvo.«