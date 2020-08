Američani po naložbah tretji, naš izvoz zadnja leta raste

Slovenija vse privlačnejša za ameriške investitorje, ki jih zanima vstop v strateške sektorje, kot so banke in informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Ameriški skladi so se po privatizaciji lastniško zasidrali v obeh največjih in strateško pomembnih slovenskih bankah NLB in NKBM, na drugi strani so žilavi slovenski izvozniki zadnja leta povečevali prodajo na ameriški trg. Foto Jože Suhadolnik