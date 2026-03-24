Amerika je morda res naftna država, a energetski šok je še vedno boleč

Za Američane določene starosti in makroekonomiste vseh starosti so sedemdeseta leta prejšnjega stoletja obdobje travme, ki še ni povsem izginila. Tako kot danes so tudi takrat cene goriva strmo narasle po nemirih na Bližnjem vzhodu.

Inflacija je poskočila, rast pa zastala. Avtomobili so stali v dolgih vrstah pred praznimi bencinskimi črpalkami in grd izraz »stagflacija« je prešel v vsakdanji jezik. Vzporednic z Donaldom Trumpom in njegovo vojno v Iranu skoraj ni treba posebej poudarjati. Približno tri tedne po tem, ko so ameriške in izraelske bombe začele padati na Teheran, so cene nafte narasle za polovico, Hormuška ožina, skozi katero običajno potuje petina svetovne surove nafte, pa je praktično zaprta.