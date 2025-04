Amerika se samouničuje

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Donald Trump ni znan po tem, da bi spoštoval znanost in zgodovino. Z njima raje manipulira v politične namene tako s spodbujanjem nepreverjenih načinov zdravljenja covida-19 kot z vztrajanjem, da je vsaka razprava o sramotnih elementih ameriške preteklosti »razdiralna«. Sprašujemo se, ali se zaveda, da ko nostalgično govori o ameriški »veličini« v zgodovini, ponavadi misli na čase, ko so bile Združene države geopolitično šibke.

Tak primer je Trumpovo sklicevanje na Monroejevo doktrino. Ko je predsednik James Monroe leta 1823 zatrdil, da je zahodna polobla izključno v domeni ZDA, je bila Amerika daleč od tega, da bi bila svetovna sila. In čeprav se je od takrat uporabljala za utemeljevanje ameriških intervencij in imperializma, je bila Monroejeva prvotna vizija osredotočena na ohranjanje evropskega kolonializma na razdalji. Vsekakor z njo ni mogoče upravičiti Trumpovih ambicij po uveljavitvi ameriške suverenosti nad Kanado, Grenlandijo in Panamskim prekopom. Njegova prizadevanja za geopolitična interesna področja pa učinkovito legitimirajo tudi ambicije drugih sil – Izraela in Turčije v Siriji, Rusije v Ukrajini – za nasilno prevzemanje ozemelj.