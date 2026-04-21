Amerika se spoprijema z nevarno močjo umetne inteligence

Pristop v slogu laissez-faire ni več ne politično upravičen ne strateško pameten.

Ali je prav, da se najmočnejša nova tehnologija na svetu zaupa peščici moških? Pet tehnoloških vizionarjev, tako slavnih, da jih prepoznamo tudi brez priimkov – Dario, Demis, Elon, Mark in Sam, ima skoraj božanski nadzor nad modeli umetne inteligence, ki bodo oblikovali prihodnost. Trumpova vlada je doslej stala ob strani, čeprav so ti modeli pridobivali osupljive zmogljivosti, prepričana, da je neovirana konkurenca med zasebnimi podjetji najboljši način, da Amerika v tekmi umetne inteligence zmaga proti Kitajski. Toda zdaj se je to spremenilo. Nenadoma se zdi, da se ameriški sproščeni pristop k umetni inteligenci končuje. Razlog je v tem, da vrtoglavi napredek modelov pomeni tudi grožnjo nacionalni varnosti ZDA, kar vznemirja člane Trumpove vlade, ki so bili prej bolj zaskrbljeni zaradi ...