Ameriška centralna banka interventno znižala obrestne mere

Ljubljana - Ameriška centralna banka Federal Reserve (FED) je izredno znižala ključne obrestne mere za pol odstotne točke (na raven med enim in 1,25 odstotka), da bi zaščitila tamkajšnje gospodarstvo pred posledicami koronavirusa.»Koronavirus predstavlja vse večje tveganje za gospodarsko aktivnost. V luči tega tveganja in za podporo doseganju cilje maksimalne zaposlenosti in cenovne stabilnosti se je odbor za odprti trg odločil, da zniža obrestno mero za pol odstotne točke,« so zapisali v Federal Reserve v izjavi po današnjem izrednem sestanku. FED vodiDa je nekaj potrebno narediti, je pred nekaj urami tvital ameriški predsednik. Trump sicer pristojnosti na monetarnem področju nima, laho pa zamenja predsednika FED.Evropska centralna banka ECB je pod pritiskom, zasedanje na temo koronavirusa ima načrtovano za 12. marec. Verjetno bodo morali ukrepati prej.