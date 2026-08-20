Ameriška podjetja imajo zavezniške vlade trdno v primežu

»Nič mi ne uide,« pravi Dirk Schrö­dter, minister za digitalizacijo v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein. Med videoklicem prek opentalka, nemške alternative Microsoftovemu teamsu, pojasnjuje, kako je v zadnjih dveh letih približno 30.000 javnih uslužbencev v tej zvezni deželi preusmeril z Microsoftovih orodij za sodelovanje in produktivnost na odprtokodne alternative. Zdaj je začel tudi postopek prehoda zaposlenih z operacijskega sistema windows na odprtokodni operacijski sistem linux. Njegova poteza je pritegnila pozornost javnih uslužbencev drugod, ki si prav tako želijo pretrgati vezi z ameriškimi tehnološkimi velikani. »Vsak teden dobivamo vprašanja iz drugih zveznih dežel, drugih mest in vlad znotraj in zunaj Evrope,« pravi. Vse večje zanimanje za odprtokodno programsko opremo ...