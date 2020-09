Ameriška politika zavira borzni optimizem

Letošnje poletje je bilo odlično za delniške vlagatelje, saj je tržno razpoloženje na krilih izboljšanih makroekonomskih podatkov in poslovnih fundamentov ostalo pozitivno. Poletni pritok makroekonomskih podatkov je pokazal na začetek globalne sinhrone rasti, ki bo sicer zaznamovana z razlikami med regijami, medtem ko so se poslovni izidi podjetij za drugi kvartal pokazali za boljše od pričakovanih. Gre za domala »V« okrevanje, ki mu bodo sledile rasti cen delnic na trgu.Rast opazujemo tako v pridelovalnem kakor storitvenem sektorju, in sicer tako na Kitajskem kot v ZDA in Evropi. Zato ne čudi skorajda vsesplošen pozitiven ...