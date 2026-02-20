Ameriške carine oklestile evropski izvoz jekla v ZDA

Svetovna proizvodnja jekla je lani dosegla 1,85 milijarde ton, kar je dva odstotka manj kot leto prej. Na to je vplivala tudi skromnejša proizvodnja jekla na Kitajskem pa tudi v Evropski uniji. Evropski jeklarji že dolgo opozarjajo na nelojalno konkurenco iz tretjih držav in previsoke cene elektrike, pestijo pa jih tudi ameriške carine. Izvoz jekla iz EU v ZDA se je v drugi polovici lanskega leta – po uvedbi 50-odstotnih carin – v primerjavi z istim obdobjem leta 2024 zmanjšal, je včeraj opozorilo Evropsko jeklarsko združenje (Eurofer).