Ameriški dolg se bliža prelomnemu trenutku

Ameriški javnofinančni položaj vedno bolj spominja na vlak, ki drvi po zavitih gorskih tirih. Zdi se, da nihče ni pripravljen upočasniti vožnje iz strahu, da bi zaostal za urnikom in izgubil službo. Tudi če vlak ne bo trčil, se splača vprašati: zakaj ga še naprej siliti naprej? Kljub trdni rasti znaša zvezni primanjkljaj okoli šest odstotkov BDP. Vendar se zdi, da možnost upočasnitve ni v načrtu predsednika Donalda Trumpa. Začetek krize javnega dolga je običajno precej jasen. Veliko težje je napovedati konec. Kriza lahko izbruhne, ko je dolg države zgodovinsko visok, a ostaja obvladljiv zaradi nizkih obrestnih mer. Nato pa se obrestne mere iz kakršnega koli vzroka začnejo dvigovati. Morda zaradi globalnih sil, spremembe vlade ali preprosto zato, ker so spomini na prejšnje finančne krize ...